Korona on sulkenut toukokuussa pubit ja siten myös pubivisat. Mutta ei hätää: täällä pääset visailemaan!

IS:n pubivisa on yleisvisa, jossa on neljä aihealuetta: ajankohtaiset uutiset ja asiat, viihde, yleistieto ja urheilu. Osa kysymyksistä on ihan perus yleistietoa, osa vaatii vähän enemmänkin triviaalitiedon osaamista!

Jos testi ei näy yllä, pääset siihen täältä.