Viron terveyslautakunta: Suomesta tullut Viroon koronatartuntoja kahden viime viikon aikana

Maiden välinen liikenne on yhä hiljaista.

Viron rajat ovat auki Latviaan ja Liettuaan, mutta näistä maista tartuntoja ei ole saapunut.

Viron avattua rajaliikennettään Suomen kanssa, maahan on päätynyt kymmenen koronatartuntaa Suomesta, kertoo Delfi ja Postimees-lehti.

– Toukokuun 14. päivän jälkeen kymmenen tapausta on saapunut Viroon Suomesta. Data pohjaa päivään, jolloin positiivinen näyte on annettu, ei päivään, jolloin henkilö on saapunut Viroon, sanoo Terveyslautakunnan puhemies Simmo Saar Delfin mukaan.

Liikkumisrajoituksia Viron ja Suomen välillä kevennettiin 14. toukokuuta. Muun muassa maiden välinen työmatkaliikenne on nyt sallittua, mutta muilta osin matkustamista rajoitetaan vielä.

Päivää myöhemmin Viro avasi liikenteen muihin Baltian maihin, eli Latviaan ja Liettuaan.

Näistä maista ei ole raportoitu päätyneen koronavirusta Viroon.

Sen sijaan Ruotsista maahan on päätynyt kolme tartuntaa, Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista yksi.

Virolaistutkijat ovatkin olleet skeptisiä sen suhteen, tulisiko Suomen ja Viron rajaliikennettä avata, kertoo ERR.

Suomessa koronatartuntoja on yli kolme kertaa etelänaapuria enemmän ja tutkijoiden mukaan epidemian voi vielä sanoa olevan voimissaan.

Sen sijaan Liettuan ja Latvian suhteen maiden koronatilanne on melko samankaltainen, eikä rajojen avaaminen huoletakaan tutkijoita.

Suomen osalta virolaiset toivovat, että matkaajat noudattavat erityistä turvallisuutta, eikä ohjeistuksista poikettaisi.

Yksikin ihminen voi tartuttaa huomattavan määrän, mikäli käyttäytyy huolimattomasti.

Suomesta palaava virolainen ei joudu kahden viikon karanteeniin, mutta monien muiden maiden osalta karanteeniohjeistus on vielä voimassa.

Arvioiden mukaan Suomi työllistää jopa 100 000 virolaista, joista muutama kymmenen tuhatta matkustavat maiden välillä säännöllisen tiiviisti.

Esimerkiksi rakennusala työllistää jopa 25 000 virolaista.