Sateet kulkevat tänään Suomen yli – sää viilenee lännessä

Kapeahko vesisadealue liikkuu Suomen yli vähitellen itään.

Etelässä sateet yleistyvät lännestä alkaen selvemmin vasta illalla ja yöllä.

Iltapäivällä sateita tulee lounaassa vasta paikoin, kun taas Etelä-Pohjanmaalta ne alkavat olla jo ohi. Yhtenäisin tämä itään liikkuva sadealue on pohjoisessa, varsinkin Lapissa.

Päivälämpötila kohoaa Uudellamaalla ja idässä vielä 20 asteen paikkeille, sen sijaan lännessä etenkin pilvet ja sateet viilentävät.

Myös pohjoisessa viileintä on siellä, missä on pilvisintä ja sateisinta.

Yöllä sadealue siirtyy maan länsiosasta itäosaan ja maan pohjoisosasta jo pääosin Suomen itäpuolelle. Torstaina iltapäivällä sateita tulee vielä maan itäosassa. Lännessä on vaihtelevapilvistä pääosin poutasäätä ja tuulee luoteesta. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa mutta pilvisyys laajalti runsasta.

Perjantaina pilvisyys vaihtelee ja voi molla iltapäivällä sisämaassa paikoin runsasta. Enimmäkseen on kuitenkin poutaa. Aurinkoisinta on länsirannikon tuntumassa. Ilmavirtaus on luoteinen ja aiempaa viileämpi.

Torstaina läntisen Euroopan säätä hallitsee korkeapaineenalue, mutta vuodenaikaan nähden lämmintä on ainoastaan kaikkein läntisimmässä osassa. Keski-Eurooppaan virtaa viileää ilmaa pohjoisesta. Idässä on viileää ja epävakaista. Kuurosateisinta on Mustanmeren pohjoispuolella.