Infektioylilääkäri Esa Rintalan mukaan pitkään jatkuva oireilu ei ole harvinaista.

– Onhan tämä todella outo tauti. Ei tätä voi verrata mihinkään aikaisempaan flunssaan.

Näin toteaa puhelimessa 35-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nainen. Hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, joten käytetään hänestä tässä artikkelissa nimeä "Milla".

Koronavirustaudin ensioireet alkoivat perusterveellä ja yleisesti vähän sairastavalla Millalla maaliskuun puolivälissä.

26. maaliskuuta otettu nenänielunäyte paljasti Millan olevan koronapositiivinen. IS on nähnyt kuvakaappauksen testituloksesta.

Haastatteluhetkellä 19. toukokuuta Millalla on takanaan yhdeksän viikkoa sairastamista. Olo on paranemaan päin, mutta täysin normaaliksi keho ja olotila eivät ole vielä palautuneet.

– Tämä tauti aaltoilee monilla ihmisillä, myös minulla. Voi olla monta hyvää päivää ja sitten tulee taas takapakkia. Tunnen, että tauti kytee minussa tuolla jossain, mutta en tällä hetkellä luonnehtisi itseäni kovin sairaaksi.

Milla uskoo saaneensa taudin ulkomaanmatkalta.

– Alkuvaiheessa olin vahvasti sitä mieltä, että taudin oireet eivät liity koronaan. Minua ei yskittänyt, eikä ollut kovaa kuumetta. Mutta sitten kun heikotus lisääntyi, noin viikko oireiden alusta, menin testattavaksi koronan varalta.

Positiivinen testitulos oli Millan mukaan suuri helpotus. Oudot oireet saivat vihdoin selityksen.

– Voin kuvitella, että ihmiset jotka eivät ole saaneet positiivista koronatestitulosta, elävät outojen oireidensa kanssa kuin löyhässä hirressä. On ahdistavaa sairastaa tautia, mistä lääkäritkään eivät tiedä vielä mitään.

Milla kertoo, että yhdeksän viikon aikana oireina ovat olleet erilaiset särkytilat pään, selän ja poskionteloiden alueella. Myös haju- ja makuaisti katosivat sairastumisen alkuvaiheessa.

– Pahimmassa vaiheessa, kun tauti tuntui olevan koko ajan päällä, niin sydän tykytti ja kasvot, kädet sekä jalat kihelmöivät. Olo oli yleisesti heikko. Omaa tautiani luonnehtisin silti vielä lieväksi.

Toisen kerran Milla kävi koronatestissä kuukausi ensimmäisen testin jälkeen. Tulos oli myös tuolloin positiivinen.

– Tässä vaiheessa kun on jo näin kauan sairastanut tuntuu siltä, että voi kun tämä ei olisi ollutkaan koronaa. Että olisinpa jo terve.

Milla on harrastanut urheilua koko ikänsä. Sairastuvalla pitkään viettäneellä naisella on jo kova tahto päästä takaisin liikunnan pariin.

– Kun on jotain kevyttä liikuntaa uskaltanut tehdä, niin sitten myöhemmin illalla tai yöllä onkin iskenyt jälleen huono olo päälle. Kyllä tässä loppuvaiheessa on muutaman kerran tuntunut, että tämä ei ole todellista – voiko tämä nyt edelleen jatkua.

Millan perhe on pysynyt kaikesta huolimatta terveenä. Milla kertoo, että lieväoireisuudesta huolimatta hän on jo hiljalleen palannut takaisin töihin.

– Varsinkin tässä viime aikoina fiilikset ovat olleet ihan hyvät. Olen saanut vertaistukea Facebook-ryhmästä ja ulkomailta on alkanut hiljalleen tipahtelemaan tietoa siitä, että tauti todellakin voi jatkua pitkäänkin. On auttanut omaa olotilaa kun on saanut tietää, että en ole ainoa, joka taistelee tämän taudin kanssa.

Milla haluaa valaa uskoa muihin sairastaviin toteamalla, että tauti on voitettavissa.

– Ottakaa rauhallisesti. Tauti voi kestää pitkään ja paraneminen on hidasta, mutta kyllä ne oireet pikkuhiljaa hiipuvat. Ei tämä loputtomiin kestä.

Koronaa vai ei?

Vantaalainen Joni Savolainen, 34, on perustanut Facebookiin vertaistukiryhmän koronaviruksen saaneille tai oireileville ihmisille. Suljettu ryhmä on kerännyt tähän mennessä yli 1 600 jäsentä.

– Sanoisin, että noin neljä viidestä ryhmään kuuluvasta on saanut negatiivisen koronatestituloksen, vaikka heillä on oireita. Ryhmän yksi tarkoitus on se, että ihmiset saisivat vertaistukea, eikä tarvitsisi jäädä yksin murehtimaan oireidensa kanssa.

Savolainen itse on kamppaillut mystisten oireiden kanssa jo kymmenen viikon ajan.

– Välillä on vähän parempia päiviä ja välillä taas huonompia. Tällä hetkellä kipua tuntuu nivelissä, kasvoissa, ohimolla sekä rinnassa. Lisäksi hengitysvaikeudet ja voimattomuus ovat rasite. Osa oireista on niin outoja, että niitä ei osaa edes kuvailla.

Joni Savolainen, 34, on kamppaillut mystisten oireiden kanssa maaliskuun puolivälistä lähtien.

Savolaiselle on tehty nenänielutesti kolmesti, mutta tulos on ollut aina negatiivinen. Hän on itse kuitenkin varma, että kyseessä on covid-19-tartunta.

– Uskon, että meitä koronaoireilevia, mutta negatiivisen testituloksen saaneita on Suomessa useita satoja. Itsekin pääsin testeihin vasta kaksi viikkoa oireiden alkamisesta. Nenänielutestin ajoitus meni todennäköisesti siis pieleen.

Savolainen kykenee listaamaan yhteensä 33 eri oiretta, joita hänelle on ilmaantunut maaliskuun 10. päivän jälkeen.

– Terveystalon infektiopuolen lääkäri on pitänyt tätä koko ajan koronana vaikka testit näyttävät negatiivista. Lääkäri ei keksi tälle mitään muutakaan selitystä. Minut on testattu myös monen muun taudin varalta, mutta mitään ei löydy.

IS on nähnyt Savolaisen käynteihin liittyviä lääkärilausuntoja.

Yhdessä Savolaisen saamassa lääkärinlausunnossa todetaan, että koronanäytteenoton sensitiivisyys ei ole 100 prosenttia, eikä mittavasta näytteenotosta huolimatta päästä täyteen varmuuteen siitä, onko Savolaisella pitkittynyt koronavirusinfektio vai ei.

Lausunnon mukaan tärkeintä on lepo kotona koronaeristystoimin.

– Maailmalta on runsaasti kuvauksia, joissa koronaoireita ollut pitkäänkin, juuri tämäntyyppisinä yleisoireina, lausunnossa todetaan.

Savolainen sanoo, että Facebook-ryhmässä ollaan parhaillaan tekemässä kyselyä ryhmän jäsenille pitkittyneistä oireista. Saatu tieto tuotetaan raportiksi ja se lähetetään THL:lle.

Valtaosalla tauti on lievä

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala toteaa, että valtaosalla koronavirustaudin saaneista taudinkuva on lievä. Tällaisissa tapauksissa tauti menee ohi noin viikossa kotihoidolla.

Pitkään jatkuva oireilu ei ylilääkärin mukaan ole kuitenkaan kovin harvinaista.

Vain harva sairastunut joutuu hoidettavaksi teho-osastolle.

– Osalla jää jälkioireilua, se on harmillista mutta ei tavatonta virusinfektioissa. Jälkioireilua voi jäädä pitkäksikin aikaa, mutta pysyväksi se ei jää. Kyllä oireet ajan mittaan katoavat.

Jälkioireilun kesto on Rintalan mukaan yksilöllistä.

– Jos ihmisellä on vaikkapa tulehdustaipumusta keuhkoputkissa, niin kyllähän oiretta jää pitkäksi aikaa tavallisenkin hengitystieinfektion jälkeen, koronasta puhumattakaan.

– Koronavirustaudista voi jäädä jälkiyskää, lämpöilyä, päänsärkyä voi esiintyä ja särkyilyä muutenkin. On kovin yksilöllistä miten ihmisten jälkioireilu kehittyy. Onko se sitten geneettisesti säädeltyä, ylilääkäri pohtii.

Ihmisen tartuttavuus on Rintalan mielestä yksi huomionarvoinen seikka.

– Joillakin ihmisillä koronavirustestit voivat näyttää positiivista useiden viikkojen jälkeen sairastumisesta. Sitä, onko virus vielä elävää vai onko löydös kenties tämän viruksen jätettä, on vaikea tietää.

Tällaisissa tilanteissa on Rintalan mukaan mahdotonta arvioida onko sairastunut ihminen edelleen tartuttava vai ei.

– Mikäli ihminen antaa positiivisen testinäytteen, hänet joudutaan määräämään kotieristykseen, sillä varmuutta tartuttavuudesta ei ole.

Nenänielutestiä Rintala pitää erittäin luotettavana. Jos testin tulos on negatiivinen, virusta ei silloin nenänielussa ole.

– Negatiivisena tullut tulos on erittäin luotettava. Testin herkkyys on niin hyvä, että se kyllä löytää pienetkin määrät nukleiinihappoa sieltä nenänielusta.

Ylilääkäri kertoo, että nenänielusta virus voi siirtyä keuhkoputkeen, mutta sellaisessa tapauksessa kyse on usein vakavasta keuhkoinfektiosta.

– Esimerkiksi tehohoidettavilta, joilla on vakava keuhkokuume, näyte otetaan keuhkoputkesta tähystyksellä. Nenänielussa virusta on silloin aika vähän, eli testi voi olla nenänielussa negatiivinen.

Ylähengitystienäyte on Rintalan mukaan edelleenkin luotettava silloin, kun ei ole kysymys vakavasta keuhkokuumeesta.