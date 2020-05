Tuore kuukausiennuste julki: Suomen päälle lipuu lännestä korkeapaine, joka nostaa lämpötiloja

Koulujen päättäjäisiä juhlitaan poutasäässä, juhannuksen säätilasta on sen sijaan mahdotonta sanoa vielä mitään varmaa.

Eilen vietettiin kevään lämpimintä päivää, kun Porvoon Harapakassa mitattiin kevään tähän mennessä korkein lämpötila 24,5 astetta. Kevään edellinen lämpöennätys oli Oulussa Oulunsalossa viime sunnuntaina mitattu 21,9 astetta.

Keskiviikkona lännestä saapuva matalapaine tuo kuitenkin Suomeen sateita ja kylmempää ilmaa, ja lämpötila putoaa tiistaista joillakin asteilla.

Foreca julkaisi tiistaina kuukausiennusteensa kesäkuulle, ja se ennakoi Suomeen lännestä tulevan korkeapaineen johtavan lähiviikoiksi keskimääräistä lämpimämpään säähän. Sademäärien ennustetaan jäävän tavanomaista pienemmiksi.

Lämpö on saanut ihmiset hakeutumaan jo vesien äärille. Kuva on Pikkukosken uimarannalta Helsingissä.

Forecan pitkän ajan ennusteen mukaan myös juhannusviikko näyttäisi tässä vaiheessa olevan lämpötiloiltaan vuodenajan keskiarvojen tasolla tai hieman keskimääräistä lämpimämpi.

Meteorologi Juha Föhr Forecasta varoittaa kuitenkin tuudittautumasta vielä hyvään ja lämpimään juhannussäähän. Hän kehottaa panemaan vahvasti jäitä hattuun tarkan säätiedotuksen osalta.

– Keskiarvohan on sellainen tilastollinen tunnusluku, että sama tulos saadaan, jos on koko viikko tasalämpöistä tai jos alkuviikko on kuuma ja loppuviikko kylmä tai päinvastoin tai jos lämmin keli osuu viikon keskelle ja viileät alkuun ja loppuun tai päinvastoin. Koko ajan kaikki on mahdollista, Föhr kuvaa.

Föhr painottaa, että tarkkaa ennustetta juhannukseksi on vielä täysin mahdotonta antaa.

– Se kesäkuun ennuste ei ota kantaa yksittäisten päivien säätilaan. Se on ennemminkin ilmaston ennustamista. Sen perusteella ei pidä lähteä lupaamaan yhden viikonlopun säätä.

– Ja paikallissää on vielä oma herkkä lukunsa. Voi tulla yksi pilvenhattara auringon eteen, mikä vaikuttaa lämpötilaan. Tai vaikka Suomessa olisi vain yksi ukonilma, mutta jos se tulee päälle, se on sitten päällä ja vaikuttaa, Föhr kuvaa.

Meteorologi Juha Föhr muistuttaa, että pitkän ajan ennusteesta ei voi vetää johtopäätöksiä yhden yksittäisen viikonlopun säästä.

Föhrin mukaan ennustettavuus useiden viikkojen päähän ei ole järin suuri. Sen takia tarkkaa juhannussäätä voidaan ennustaa vasta juhannusviikon alussa.

– Se on luokkaa 4–7 vuorokautta, joille ennusteita kannattaa tehdä.

Siitäkin huolimatta ennuste voi olla kaikkea muuta kuin todellisuus.

– Viimeksi maanantainahan näytti siltä, että Suomeen voi tulla jopa 30 asteen lämpötiloja ensi viikon alussa. Nyt näyttää siltä, että niille alueille rötkähtää mieluummin matalapaineen alue eikä hellettä tule. Eikä sen puoleen, se ei haittaa minua ollenkaan, Föhr naurahti.

Föhr sanoo myös, että nykyajan tietokonemallinnukset ovat graafisesti niin hienoja esityksiä, että ne voivat luoda vääriä mielikuvia.

– Ihminenhän lukee sääkarttoja monesti niin, että siitä nähdään se, mitä halutaan nähdä, Föhr muistutti.

No, millaisessa säässä koulut päätetään ja valkolakit painetaan päähän lauantaina?

Föhrin mukaan korkeapainevoittoisessa ja todennäköisesti aurinkoisessa poutasäässä.

– Pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on todennäköisesti eteläosassa maata ja rannikoilla, mutta muutoin koillinen ilmavirtaus sisältää senkin mahdollisuuden, että pilvisyys voi äityä runsaaksi ja taivaalle voi tulla muitakin pilvilauttoja kuin kumpupilveä. Sää ei ole kuitenkaan huono.

Sytytetäänkö juhannuskokot poutasäässä vai sateessa, hellesäällä vai koleudessa? Tarkka arvio saadaan vasta juhannusviikolla.

Föhr sanoo, että lauantain päivälämpötilat voivat nousta etelässä 20 asteeseen.

– Todennäköisin lämpötila etelässä on 16–19 astetta, lämpötila on riippuvainen pilvien määrästä. Keski-Suomessa lämpötila on 14–17 astetta, Meri-Lapissa noin 15 astetta ja muualla Lapissa 10–15 astetta.

Lauantain juhlaväkeä ei pitäisi uhata kastuminen – ainakaan taivaalta tulevan sateen muodossa. Ainoastaan Pohjois-Lappiin ennustetaan tulevan sadealue lauantai-illaksi.