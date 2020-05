Tässä ovat tiistain koronakäänteet Suomessa ja maailmalla

Covid-19 -tautiin oli kuollut Suomessa yhteensä 312 henkilöä tiistaihin mennessä. Koko maailmassa tautiin kuolleita on yhteensä 347 587.

Tiistaihin mennessä Suomessa oli yhteensä 6 628 uuden koronaviruksen aiheuttamaan tartuntaa. Covid-19 -tautiin oli kuollut Suomessa yhteensä 312 henkilöä tiistaihin mennessä.

Tiistaina Suomessa oli sairaalahoidossa yhteensä 95 ihmistä ja heistä tehohoidossa oli 11.

Poliisi varautuu koulujen päättymiseen

Ensi viikonlopun koulujen päättäjäisviikonlopusta voi tulla iso karnevaali joka puolella Suomea.

– Poikkeustilanne on yhä päällä. Kouluilla ei juhlia järjestetä, mutta on ihan selvä, että suosituksista ja rajoituksista huolimatta lapsia ja nuoria kokoontuu yhdessä juhlimaan kesäloman alkua, rikoskomisario Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisista sanoo.

– Poliisi on valmistautunut viikonloppuun riittävällä resursoinnilla, Kauppinen kertoo.

Taiwanin lahja Suomelle

Taiwan on lahjoittanut Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille 200 000 kirurgista suu-nenäsuojusta. Niiden luovutustilaisuus pidettiin tiistaiaamuna Kempeleessä.

Lahjoitetut suojukset riittävät laskennallisesti kattamaan koko Pohjois-Suomen kirurgisten suu-nenäsuojusten tarpeen 2-3 viikoksi, Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen hankintapäällikkö Juha Putkonen arvioi.

Negatiivisen testituloksen saaneet levittivät korona­virusta Ruotsissa

Uppsalan akateemisessa sairaalassa Ruotsissa on yhteensä 338 työntekijällä todettu koronavirustartunta. Näin uutisoi SVT. Virus on levinnyt keuhko-osastolla, päivystyksessä, vanhushuollon osastoilla ja synnytysosastolla.

SVT:n tietojen mukaan virus pääsi leviämään osastoilla, kun negatiivisen koronatestituloksen saaneet potilaat osoittautuivatkin tartunnan saaneiksi.

Ruotsissa valtionepidemiologi Anders Tegnell ja hänen perheensä ovat saaneet useita tappouhkauksia, joiden tutkinta on siirretty poliisille.

Ruotsissa oli raportoitu 96 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena jo 4 125 ihmistä tiistaihin mennessä.

Anders Tegnell ja hänen perheensä ovat saaneet tappouhkauksia.

Koronavirustartuntoja on raportoitu Ruotsissa liki 35 000 ja tehohoidossa on ollut tai on parhaillaan liki 2 000 ihmistä.

Oopperalaulaja Andrea Bocelli sai koronavirustartunnan

Italialainen oopperatenori Andrea Bocelli, 61, kertoi tiistaina saaneensa koronavirustartunnan, mutta toipuneensa viruksen aiheuttamasta sairaudesta. Bocelli kuvaili kokemusta ”painajaiseksi”.

Andrea Bocelli on parantunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Kuva on otettu 12.4.2020.

Yhdysvalloissa kuollut yli 100 000

Yhdysvalloissa on kuollut yli 100 000 ihmistä uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Tilastopalvelu Worldometerin mukaan raja ylittyi tiistaina.

Uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on nyt suurempi kuin Korean ja Vietnamin sodissa kuolleiden amerikkalaissotilaisen määrä yhteensä.

Samaan aikaan lähes kaikki Yhdysvaltain osavaltiot ovat alkaneet purkaa epidemian vuoksi määrättyjä rajoitteita siitä huolimatta, että tartuntojen määrät ovat monin paikoin nousussa.

Kesälomakausi käynnistyy Yhdysvalloissa. Viikonloppuna väkeä oli todella paljon Floridan Clearwaterin rannoilla.

Monissa osavaltioissa rannat täyttyivät Reutersin mukaan siinä määrin, että viranomaiset joutuivat hajottamaan suurimpia väkijoukkoja. Sosiaalisessa mediassa levisivät videot uima-altailla ja klubeilla tiiviisti pakkautuneina juhlineesta väestä.

Venäjä: Koronan huippu ohitettu

Venäjän presidentti Vladimir Putin arvioi, että maa on ohittanut koronavirustartuntojen huipun. Putin kertoi asiasta tiistaina puolustusministeri Sergei Shoigulle.

Presidentti sanoi Shoigulle, että asiantuntijoiden mukaan tartuntahuipun voidaan nähdä tulleen ohitetuksi Venäjällä.