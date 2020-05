Työryhmä, joka sai pikapikaa kutsumanimen hanhinyrkki, alkaa etsiä keinoja valkoposkihanhien aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) lupaa asettaa pikaisesti työryhmän, jonka tehtävänä on yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa etsiä ratkaisuja tänä keväänä erityisesti Pohjois-Karjalassa kärjistyneeseen hanhiongelmaan.

Leppä esitti lupauksensa tavatessaan yhdessä ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) kanssa valkoposkihanhien terrorista pahiten kärsineitä viljelijöitä Kiteellä Pohjois-Karjalassa.

– Ongelmat on tiedostettu. Nyt ei tarvitse enää niitä luetella, vaan nyt pitää löytää ratkaisut, Leppä lupasi maanviljelijä Antti Timosen hanhien syömällä nurmiviljelmällä Kiteen Kiteenlahdessa tiistaina.

Leppä nimesi työryhmän nyrkiksi, joka oitis paikalla olleiden toimesta väännettiin hanhinyrkiksi.

– Toivottavasti työryhmään otetaan mukaan myös viljelijöiden edustus, että siellä on joku, joka voi tarvittaessa lyödä vaikka nyrkkiä pöytään, kommentoi Timonen ministeritapaamisen jälkeen.

Lepän tavoitteena on, että työryhmä löytää uusia ratkaisuja hanhiongelmaan syksyyn mennessä.

– Jo syksyllä meillä pitää olla löydettynä uusia keinoja, joilla tätä ongelmaa pystytään hallinnoimaan niin, että keinot ovat käytettävissä ensi keväänä, kun hanhet taas tulevat.

Ympäristöministeri Mikkonen oli lupauksissaan huomattavasti varovaisempi.

Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva ympäristöministeri sanoi ymmärtävänsä maakuntansa viljelijöiden huolen, mutta hänen mielestään esimerkiksi viljelijöiden vaatima hanhien suojametsästys ei ole yksin Suomen päätettävissä. Valkoposkihanhi on suojeltu koko EU:n alueella.

– Tämä on EU:n laajuinen ongelma, joka kulminoituu syksyisin ja etenkin keväisin tänne Keski-Karjalan pelloille. On saatava koko EU:n laajuinen ratkaisu, että kestääkö hanhikanta metsästystä. Itse olen sitä mieltä, että se kestää, mutta me emme voi sitä (metsästystä) itse ratkaista.

Lepän mukaan hanhiongelma ei ratkea, ellei työkalupakissa ole myös suojametsästys.

– Meidän on pystyttävä suojelemaan maataloutta ja kotimaista ruuantuotantoa luonnonsuojelulailla rauhoitetun linnun tuhoilta. Tässä tarvitsemme yhtenä lisäkeinona suojametsästystä.

Viljelijöille maksettavista hanhituhojen korvauksista ministerit olivat samoilla linjoilla. Mikkonen lupasi jouduttaa korvausten käsittelyaikoja niin, että viljelijät saavat korvaukset jo kesällä, ja pääsevät ostamaan niillä talveksi rehua karjalleen.

– Ely-keskuksessa ja kunnissa on varauduttu siihen, että hakemukset käsitellään nopeasti. Ministeriössä on puolestaan varauduttu siihen, että rahaa korvauksiin riittää.

Leppä kuitenkin huomautti, että korvaukset eivät koskaan kata viljelijöiden kaikkia vahinkoja.

– Satovahinkojen korvaukset eivät kata kaikkea sitä työtä ja vaivaa sekä kustannuksia, kun nurmet joudutaan perustamaan uudelleen.

Maanviljelijä Antti Timonen sanoi olevansa hyvillään siitä, että ministerit tulivat paikan päälle tutustumaan hanhivahinkoihin.

Pohjois-Karjalan viljelijöiden peltoja huhtikuusta lähtien terrorisoineet valkoposkihanhet eivät jääneet odottelemaan tiistaista ministerivierailua.

Kun tuulen suunta kääntyi viime viikon lopulla pois pohjoisesta, hanhet ottivat siivet alleen ja jatkoivat muuttomatkaansa.

Timosen tilan noin 90 hehtaarin nurmialasta valkopostihanhet ennättivät pistellä kupuihinsa noin 70 hehtaaria. Siitä 50 hehtaaria ne silppusivat kokonaan, parikymmentä pääsi vähemmällä. Tilasta syrjemmällä olleet pienet alat säästyivät tuholta.

Ilman hanhituhoja Timonen on normaalikesinä korjannut pelloiltaan kolme tuorerehusatoa. Nyt on hyvä, jos pahimmin syödyiltä lohkoilta saadaan täydennyskylvöllä talteen edes yksi sato.

Timonen tietää jo nyt, että talven yli karjaa ei omalla rehulla ruokita. Sitä on ostettava lisää tai eläimiä on vähennettävä.

– Tilanne on samanlainen monella viljelijällä. Tiedän joitakin, jotka ovat jo nyt ryhtyneet vähentämään karjaansa edessä olevan rehupulan vuoksi.

Hanhien tuhoista viljelijät saavat korvauksia mikä käytäntö onkin Timosen mielestä hyvä ja toimii kohtuullisen hyvin ilman monimutkaista byrokratiaa.

– Mutta mieluummin sen tulon ottaisi omalla työllään omalta tilaltaan. Eikä korvausta ainakaan tähän mennessä ole saanut kuin sadon menetyksestä. Nurmialan uusiminen jää viljelijän vahingoksi.

– Mutta kyllä minä olisin odottanut Mikkoselta enemmän ymmärrystä oman hänen maakuntansa viljelijöiden huoliin.

Yli 3 000 hehtaaria syöty

Pohjois-Karjalan ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijan Mika Pirisen mukaan hanhiongelma on ollut tänä keväänä ennätyksellisen paha.

– Hanhia on arvioitu olleen maakunnan pelloilla puoli miljoonaa ja ne ovat viipyneet niillä poikkeuksellisen pitkään. Suurimmat massat lähtivät kohti pohjoista viime viikonvaihteessa.

Tuhot niiden jäljiltä ovat valtavat. Tuoreimman arvion mukaan ne ovat syöneet nurmiviljelmiä yli 3 000 hehtaarin alalta. Myös Etelä-Karjalan puolella Parikkalassa tuhoja on havaittu tuhannella hehtaarilla.

– Ne ovat olleet nälkäisiä, viipyneet pitkään ja kun nurmen kasvu on kolean kevään vuoksi ollut hidasta, se ei ole niille riittänyt. Hanhet ovat syöneet pelloilta kaikkea muutakin, herneitä ja öljykasveja sekä viljansiemeniä jopa suoraan kylvökoneen perästä.

Pirisen tietoon ei ole tullut, että viljelijät olisivat uhkailuistaan huolimatta turvautuneet oman käden oikeuteen hanhia karkottaakseen.

– Ihmeen pitkäpinnaista porukkaa ovat, Pirinen sanoo.

Luonnonvarakeskus Luke tekee Pohjois-Karjalassa parhaillaan tutkimusta hanhituhoista sekä etsii keinoja hanhiparvien karkottamiseksi.

Hanhia on yritetty hätistää pelloilta muun muassa ilmapalloilla, haukkaleijoilla sekä lasertykeillä. Vaikka tutkimuksen analyysiä ei vielä ole tehty, raottaa tutkimusprofessori Jukka Forsman kokeilun tuloksia.

– Yleistuntuma on, ettei niistä ole ollut hanhien kaikkein eniten suosimilla ruokailualueilla juurikaan vaikutusta. Pelloilla on hanhien jäljiltä murheellisen näköistä jälkeä. Joillakin paikoilla ne ovat kauttaaltaan keltaisen harmaita, vihreää ei niillä juuri näy.

Luke toimesta palloilta saadaan nyt myös tutkittua tietoa hanhien sadoille aiheuttamista vahingoista. Pelloille on pystytetty kanaverkosta häkkejä, joihin hanhet eivät pääsee ruokailemaan. Niiden kasvustoa verrataan suojaamattomiin alueisiin.