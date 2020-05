Tutkinta valmistui: Poliisilla selvä käsitys kahden ihmisen elämän Airistolla päättäneen veneturman syystä – ”Enemmän olisi tarvinnut katsella ympärilleen”

Isomman veneen kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta.

Poliisi on saanut valmiiksi viime elokuussa Airistolla tapahtuneen veneonnettomuuden esitutkinnan, ja tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.

Onnettomuudessa viisitoistametrinen moottorivene rysähti kahdeksanmetrisen purjeveneen kylkeen.

Airiston selällä tapahtui viime vuoden elokuussa huviveneiden yhteentörmäys kohtalokkain seurauksin.

Airiston selällä vilkkaalla veneilyväylällä 3. elokuuta tapahtuneessa turmassa kuoli kaksi ihmistä. Molemmat menehtyneistä, vuosina 1973 ja 1969 syntyneet veljekset, olivat pienemmässä veneessä.

Poliisin käsityksen mukaan suurin syy tapahtuneelle oli puutteellinen tähystys.

– Sille, miksi tähystys on ollut puutteellista, ei ole kyetty selvittämään mitään selkeää yksittäistä syytä, Lounais-Suomen poliisi sanoo tiedotteessa.

Poliisi kertoo, että isomman veneen kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta.

– Jotakin on tehty väärin tai jätetty tekemättä, kun seuraus on tämmöinen. Näkö- ja kuulohavaintoja ei ole tarpeeksi tehty. Enemmän olisi tarvinnut katsella ympärilleen, tutkinnanjohtaja Maria Sainio kommentoi.

Moottorivene rysähti kahdeksanmetrisen purjeveneen kylkeen.

Sainion mukaan esitutkinnassa ei havaittu kuljettajan toiminnasta puutteellisen tähystämisen lisäksi muuta huolimattomuutta.

Onnettomuudesta seuranneen vahingon suuruuden vuoksi esitutkinnassa rikosnimikkeinä on törkeä kuolemantuottamus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

– Voidaan siis katsoa, että se huolimattomuus on ollut törkeää, kun siitä on seurannut näin iso vahinko, Sainio sanoo.

Sainio kertoo, että moottoriveneen kuljettaja huomasi tilanteen liian myöhään.

– Jostain syystä se on jäänyt havaitsematta. Siinä kohtaa kun havainto on tehty, niin on ollut jo liian myöhäistä, vaikka ison veneen kuljettaja on tuossa vaiheessa yrittänyt väistää.

Onnettomuusveneet pelastusyksiköiden välissä 3. elokuuta 2019.

Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta asiaan. Pienemmän veneen kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.

Molemmissa veneissä oli hyvin kokeneita ja osaavia vesillä liikkujia.

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin aiemmin kertoman mukaan liikenne turmapaikalla oli vähäistä ja näkyvyys hyvä. Väritykseltään veneet sulautuivat taustaan.

Otkes kertoi huhtikuussa, että huviveneiden yhteentörmäys johtui puutteellisesta tähystyksestä tai havaintovirheestä. Erityistä piittaamattomuutta tai varomattomuutta ei Otkesin mukaan tilanteessa kuitenkaan ollut.

– Muuttumaton suuntima ja vähenevä etäisyys muodostavat vaaratilanteen, jossa virheitä tapahtuu myös kokeneille veneilijöille ilman erityistä piittaamattomuutta tai varomattomuutta.

Airiston selällä vilkkaalla veneilyväylällä 3. elokuuta tapahtuneessa turmassa kuoli kaksi ihmistä.

Otkes kertoi tiedotteessa, että merenkulun säännöissä, ohjeissa ja turvallisuustyössä korostetaan tähystyksen merkitystä ja yhteen törmäämisen vaaran tunnistamista riittävän ajoissa.

– Vesiliikenteen säännöissä ja määräyksissä korostetaan päällikön vastuuta aluksen turvallisen kulun varmistamiseksi, mihin liittyy myös asianmukaisen tähystämisen järjestäminen muun muassa mahdollisen yhteentörmäämisriskin tunnistamiseksi riittävän ajoissa. Tähystämisen on oltava aktiivista joka suuntaan, Otkesin tutkinnan johtaja Risto Haimila painotti tiedotteessa huhtikuussa.