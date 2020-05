Tältä näyttää, kun 130 mm:n rannikkotykki ampuu Mäkiluodossa

Merivoimien pääsotaharjoitus on parhaillaan käynnissä Suomenlahdella, Saaristomerellä, pohjoisella Itämerellä sekä Uudenmaan rannikolla. Merivoimat julkaisi harjoituksista videon, jossa Rannikkoprikaati harjoitteli tykistöammuntoja.

Merivoimien video on kuvattu Mäkiluodossa Porkkalanniemen lounais­puolella, jossa tulipatteri harjoitteli 130 TK tornikanuunalla. Se on 130 mm:n kanuuna, joka on suunniteltu ampumaan liikkuvia merimaaleja. 1980-luvulla käyttöön otettu tornikanuuna on rannikkotykistön ainoa enää käytössä oleva tykkikalusto.