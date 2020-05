THL: Suomessa 29 uutta koronatartuntaa – vain neljä Uudenmaan ulkopuolella, katso kotikuntasi tilanne

Uusia tartuntoja todettiin Uudenmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa on nyt 6 628 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 29 tartunnalla.

Uusia tartuntoja todettiin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueella. HUS:n alueella uusia tartuntoja on 25.

Yli 70 prosenttia kaikista tartunnoista on HUS:n alueella. Toisaalta myös alueen testimäärät ovat omaa luokkaansa. HUS:n alueella on tehty vajaat 81 000 testiä, kun seuraavaksi eniten on testattu Pirkanmaalla, noin 17 000 ihmistä.

Suhteellisesti eniten asukaslukuun suhteutettuna on kuitenkin testattu Länsi-Pohjan alueella, jossa noin 5 900 ihmistä 100 000:ta kohti on testattu. HUS:n alueella vastaava luku on 4 800.

Eilen uusia tartuntoja oli koko maassa 20.

Tiedot mahdollisista uusista kuolemantapauksista THL julkistaa myöhemmin tänään. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 308.