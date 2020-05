Poliisi ei kerro, keneltä vinkki tuli – partiolle annettiin tehtäväksi mennä tarkistamaan Mäkkylässä asuvan miehen tilanne

Poliisipartiolle oli annettu tehtäväksi mennä tarkistamaan Espoon Mäkkylässä asuvan miehen tilanne ja vointi. Poliisi ei kerro, keneltä vinkki tuli.

Tällä hetkellä ei ole mitään viitteitä siitä, että Espoon Mäkkylän maanantai-illan tapahtumat kytkeytyisivät esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai terrorismiin, kertoo rikoskomisario Olli Töyräs KRP:sta. Töyräs ei kommentoinut sitä, epäilläänkö miehen asettaneen räjähteet poliisia varten vai muusta syystä.

– En pysty sanomaan tällä hetkellä siihen mitään. Henkilö on itse kuollut eikä ole kertomassa motiiveja tai vaikuttimiaan. Se, mikä on ollut pontimena, on meillä tutkinnan alla, Töyräs sanoo STT:lle.

Kaksi poliisia loukkaantui noin kello 20.45, kun he olivat menossa suorittamaan tehtävää Ruutikellarintiellä sijaitsevaan kerrostaloasuntoon ja partion avatessa asunnon oven oviaukossa laukesi räjähde.

Poliisipartio meni paikalle, koska se oli saanut tiedon, joka antoi tälle aihetta, Töyräs kertoo. Hän ei paljastanut sitä, keneltä vinkki mennä paikalle tuli – asunnossa olleelta mieheltä itseltään vai joltakulta muuta.

– Poliisipartiolle annettiin tehtäväksi mennä tarkistamaan kyseisen henkilön tilanne ja vointi, Töyräs sanoo.

Räjähteistä ei ollut tietoa, koska paikalle meni yksi tavanomainen kahden poliisimiehen partio. Räjähteiden lauettua tehtävä muuttui suureksi poliisioperaatioksi, joka jatkui noin aamukolmeen asti. Poliisi päätti myös evakuoida kyseisen kerrostalon, jossa on noin 20 asuntoa.

Rikoskomisario Olli Töyräs arkistokuvassa.

Milloin mies on kuollut?

Poliisi ei kerro, oliko mies kuollut jo operaation alkaessa vai vasta sen aikana. Asunnossa ei kuitenkaan ollut muita ihmisiä eikä teosta epäillä muita kuin jo kuollutta miestä, poliisi kertoo.

– Tämänhetkisen tiedon valossa tämä on rajattu tapaus, ei ole liittymäkohtia laajempaan, Töyräs kertoo.

Räjähteet oli sijoitettu miehen asunnon oven sisäpuolelle.

– Rappukäytävää ei ole ansoitettu tai miinoitettu, Töyräs kertoo.

Räjähteiden laadusta poliisi ei vielä kertonut.

– En pysty sanomaan mitään. Tutkitaan näytteitä, jäämiä ja muuta todistusaineistoa: mitä se on ollut ja kuinka paljon sitä on ollut.

Talon asukkaat pääsevät palaamaan tänään asuntoihinsa.