Nauti lämmöstä tänään – viilentävät sateet saapuvat jo huomenna

Korkeapaineenalue pitää sään poutaisena ja lännessä aiempaa aurinkoisempana. Sää on myös vähän lämpenemään päin.

Iltapäivällä aurinkoisinta on aivan rannikolla, kun taas sisämaassa pilvisyys voi paikoin lisääntyä selvästi, tosin vain iltapäivän ajaksi.

Tuuli on heikkoa, mutta rannikolla merituuli voi myös vähän voimistua.

Päivälämpötila on laajalti pari kolme astetta ajankohdan keskiarvoa korkeampi.

Pohjoisessa on suhteessa vieläkin lämpimämpää, ja ero keskiarvoon on paikoin jopa useita asteita.

Yöllä on selkeää. Keskiviikkona lännestä leviää jo maan länsi- ja pohjoisosaan sateita, jotka liikkuvat edelleen itään. Etelässä sateisinta on vasta illasta alkaen. 20 asteen päivälämpötiloihin päästään varmimmin idässä.

Torstaina idässä sataa vielä monin paikoin. Lännessä ja Lapissa on selkeämpää, mutta lännessä tulee jokunen iltapäiväkuuro. Luoteistuuli tuo hieman viileämpää ilmaa.

Keskiviikkona läntisessä Euroopassa vaikuttaa laaja korkeapaineenalue. Lämpimintä vuodenaikaan nähden on Luoteis-Espanjassa. Itäisessä Euroopassa puolestaan on viileää ja epävakaista. Viileintä vuodenaikaan nähden on Balkanilla, Kreikassa ja Länsi-Turkissa, missä myös sadekuurot ovat yleisimpiä.