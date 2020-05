Siilinjärven Eurojackpot-miljonääri Tuulan suuri unelma toteutui – ”On se tosi ihana”

Siilinjärven Eurojackpot-miljonäärin Tuulan ja hänen miehensä yhteinen unelma toteutui kesän alla. Huipputontille valmistui unelmien mökki.

Tuulan ja hänen miehensä on nyt hyvä olla.

Suuren järven äärellä, Siilinjärvellä komeilee siniharmaa hirsimökki, joka luo puitteet eläkeläispariskunnan onnistuneelle kesälle. Mökki valmistui puolivälissä tätä kuuta.

Suurimman työn tekivät rakennusmiehet, mutta Tuula ja hänen miehensä olivat rakennuspuuhissa mukana. Ennen rakentamista tontilta purettiin vanha 60-luvun päärakennus.

– Koko talvi on tässä painettu.

– Pihassa on kuitenkin ihan hirveästi vielä töitä, mutta täällähän me ollaan.

– Meillä menee kesä tässä hyvin, Tuula sanoo kesän suunnitelmista.

Siten koronapandemia ei siilinjärveläispariskunnan kesäsuunnitelmia hirveästi sotke. Mutta vieraita ei ole pystynyt näkemään muuta kuin ulkona, Tuula harmittelee.

– Siten ollaan oltu omissa oloissa, mutta miten sen nyt ottaa. Aika kiireistähän tämä on ollut, kun on ollut tämä rakennushomma.

– Täällä me ollaan parhaillaankin, Tuula sanoo ja ihastelee edessä palavaa nuotiota.

83 neliön kokoisessa mökissä on kaksi makuuhuonetta, tupakeittiö ja sauna. Pihapiirissä on myös erillinen saunarakennus.

Tuula osti tontin ja rakennutti talviasuttavan mökin Eurojackpot-voittorahoilla.

Siilinjärvellä pelattiin 50 osuuden porukkapeli, jolla napsahti 92 miljoonan euron päävoitto viime elokuussa. Se tarkoitti noin 1,84 miljoonaa euroa jokaiselle. Ja Tuula oli yksi näitä onnekkaista.

Tuula sanookin, ettei ”unelmien” mökkiä olisi saanut ilman voittoa. Tai pariskunta etsi kylläkin viime kesänä mökkiä, mutta vaatimustasoltaan huomattavasti heikompaa. Eurojackpot-voitto laittoi suunnitelmat kuitenkin kertaheitolla uusiksi.

Pariskunta aikoo viettää ensimmäiset yönsä mökillä piakkoin. Tähän saakka yöt ovat menneet ykköskodissa, joka sijaitsee lähellä mökkiä.

Mökille on hankittu pienitehoinen moottorivene.

– On meillä vene ja katiska on järvessä. Me ollaan kovia kalastamaan muutenkin, niin nyt päästiin veden äärelle. Ja laituri on tulossa, huusin sen huutokaupasta. Sen pitäisi tulla viikon sisällä, Tuula sanoo.

Tuula on siitäkin tyytyväinen, ettei kesämökillä tarvitse murehtia nurmikon leikkuusta.

– Tämä tontti on aika kallioinen ja sammalmättäinen. Täällä on puolukkaa, mustikkaa ja mäntyä. Tämä on luonnon tilassa, Tuula sanoo.

– On se tosi ihana, Tuula jatkaa.

Tuula sanoo, että voittopotista on jäänyt sukan varteen, ja sitä on käytetty myös lasten ja lastenlasten hyväksi.

Jutussa esiintyvän Tuulan nimi on muutettu.