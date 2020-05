Presidentti Niinistö vastasi kansalaisten kysymyksiin Yle Radio Suomessa – kertoi poikkeusaikana tekemästään myönteisestä havainnosta

Presidentti miettii jo nyt miten itsenäisyyspäivän juhla Linnassa toteutuu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi kansalaisten julki tuomiin huoliin Yle Radio Suomessa. Yleisö oli lähettänyt kysymyksiä sunnuntaiseen Kultaranta-keskusteluun kaikkiaan yli tuhat kappaletta.

Koska kaikkiin kysymyksiin ei ehditty vastata sunnuntaina, Niinistö jatkoi kysymyksiin vastaamista suorassa lähetyksessä maanantaina iltapäivällä.

Aiheet vaihtelivat laidasta laitaan, kansainvälisestä politiikasta presidentin henkilökohtaisiin asioihin. Kansa halusi tietää ajankohtaisen koronaviruspandemian lisäksi YK:n asemasta, EU:n taloudesta, Venäjän ja Kiinan suhteista sekä pandemian vaikutuksesta maailmanpolitiikkaan.

Monia kiinnostivat Niinistön henkilökohtaiset mietteet kevään poikkeusolojen aikana.

Miten itse pärjäätte pandemian keskellä?

– Kyllä tässä on pärjäilty, eipä paljon muuta mahdollisuutta ole. Moni yllättää itse itsensä ja sopeutuu sellaisiin olosuhteisiin, joihin ei olisi aiemmin sopeutunut.

Mitä kuuluu, millaisia tuntoja tilanne on herättänyt?

– Monen näköistä tunnelmaa on etenkin alkuvaiheessa ollut. Kylmäsi kun tauti levisi Italiassa ja Espanjassa. Pikkuhiljaa tämä tunnelma on rauhoittunut, kun tartuntaluvut ovat pysyneet siedettävinä.

Nuoret kysyivät presidentin työkuvan muuttumisesta koronan keskellä.

– Se on muuttunut ratkaisevasti, sähköiset välineet ovat kovassa käytössä ja tapaamisia ei ole. Valtiovierailuja ei ole tehty. Asiakokonaisuudet pyörivät koronassa, mutta vanhat aiheet näilläkin metodeilla pysyvät pöydällä ja niitä saadaan myös ratkaistua, Niinistö selvitti.

Lähetyksessä pohdittiin myös itsenäisyyspäivän juhlan järjestämistä joulukuussa Presidentinlinnassa. Kansalaisten mielestä juhliin pitäisi tänä vuonna kutsua mukaan pandemian eturintamassa olevia lääkäreitä, hoitajia ja muita ammattilaisia.

– Koronataistelun esirintamaväki huomioidaan kutsuissa, mutta traditioihin kuuluu, että siellä muutakin väkeä on. En ole vakuuttunut siitä, että linnassa edes juhlitaan entiseen tapaan. Tarkkaan seuraamme tilannetta, Niinistö vastasi kysymykseen.

Monet kysyjät halusivat tietää mitä myönteistä Niinistö on kokenut kevään poikkeustilanteessa olevan. Löytyykö tilanteesta mitään hyvää?

– Koronan myötä ihmiset ovat alkaneet välittää muista ihmisistä. Sellaisen toivoisi jäävät meille. Siitä on apua esimerkiksi mielenterveystyössä, kun nuorten ympärillä on enemmän välittäviä aikuisia. Monet ovat huomanneet mikä on läheisten ja oman elämän kannalta tärkeää. Yhteisvastuun tunne on voimistunut. Mietimme miten voin auttaa niitä, joiden tilanne on ahtaampi kuin minun, presidentti pohti.