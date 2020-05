Kun koronapirulainen kurittaa, vastalääkkeiden on oltava korkeaa tasoa. Taideteosten ihastelu – myös etänä videon välityksellä – tekee hyvää sielulle ja ruumiille. Kansallisgallerian museot aukeavat 2. kesäkuuta.

Tämä on mahdollista, kun Suomen Kansallisgalleria päätti avata koronan sulkemat ovensa Ilta-Sanomille.

ISTV:n suorat lähetykset toteutettiin kolmessa taidemuseossa: Ateneumissa, Kiasmassa ja Sinebrychoffissa. Asiantuntijaopas oli museon ekspertti, toimittaja ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen.

Nyt nämä kolme taidepläjäystä on katsottavissa videotallenteina alla olevista linkeistä.

Sinebrychoffin Edelfelt ja Uhattu elämä

Ensimmäinen videovierailu tehtiin Sinebrychoffin taidemuseoon. Ensin tutustuttiin vaikuttavan museorakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan Paul ja Fanny

Sinebrychoffin kotimuseon aarteisiin.Sen jälkeen oli vuorossa Albert Edelfelt ja Romanovit -näyttely. Se esittelee Suomen kultakauden rakastetun taidemaalarin Venäjän keisariperheelle tekemät mestariteokset. Tämä vierailu on nähtävissä myös artikkelin yläosan videoikkunassa.

Sinebrychoffin museo on Suomen ainoa vanhaa eurooppalaista taidetta esittelevä museo.

Edelfeltin (1854-1905) komea ura Pariisissa tunnetaan tarkasti, mutta hänen aktiviteettinsa Pietarin hovissa Aleksanteri III:n ja Nikolai II:n aikana on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Näyttelyn on kuratoinut taidehistorioitsija Sani Kontula-Webb johtamansa Suomen Pietarin instituutin sekä Sinebrychoffin taidemuseon kanssa. Koska hän oli estynyt, oppaana toimi Sinebrychoffin museon amanuenssi Claudia de Brün.

Ripustus ehti olla Helsingissä esillä vain kuukauden ennen kuin korona pani ovet säppiin.

Vielä lyhyempi oli Sinebrychoffin toisen näyttelyn elinkaari ennen epidemian puhkeamista. Uhattu elämä -näyttely sulkeutui yleisöltä vain parin viikon ikäisenä.

Laaja näyttely tarkastelee rikasta luontoamme, jota uhkaavat ilmastokriisi ja sukupuutot.

ISTV:n oppaana toimi näyttelyn koonnut Sinebrychoffin amanuenssi Salla Heino.

Kiasmassa Fäntin Hullu rakkaus

Toinen ISTV:n videokierros tehtiin sesongin odotetuimpaan taidetapaukseen, Seppo Fräntin mittavan lahjoituskokoelman näyttelyyn Kiasmassa.

Myötätuntoa ja voimia kaikille! -toivotus koronaviruksen takia suljetun nykytaiteen museon Kiasman seinässä.

Hullun rakkauden avajaisten piti olla jo maaliskuussa, mutta koronan takia avajaisjuhla jouduttiin perumaan ja 200 taulua on roikkunut aution museon seinillä odottaen yleisöään.

ISTV pääsi antamaan esimakua mitä tuleman pitää - ja mikä parasta, esittelijänä toimi kokoelman kerääjä Seppo Fränti itse.

Fränti on kerännyt modernia taidetta jo neljänkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2017 hän lahjoitti laajan kokoelmansa Kiasmalle, joka teki pari vuotta töitä luetteloinnin ja näyttävän ripustuksen eteen.

Ateneumin kirkkaimmat helmet

Kansallisgallerian taiteen videokierrokset päättyivät maan tunnetuimpaan museoon ja Suomen taiteen kotiin Ateneumiin.

Nyt keskityttiin Ateneumin kokoelmanäyttelyyn Suomen taiteen tarina, joka esittelee rakastetuimmat klassikot uudessa valossa, uudelleen ryhmiteltynä.

Ateneum on Suomen taiteen koti.

Asiantuntijana toimi Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakari. Hän valitsi mitkä mestariteokset pääsivät lähempään tarkasteluun.

Niitä kertyi useita kymmeniä ja Sakarin opastus oli täynnä mielenkiintoisia anekdootteja ja yksityiskohtia.

Koska oltiin Ateneumissa, nimikkeet olivat tätä luokkaa: Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli sekä Iltaa kohti, Albert Edelfeltin Pariisin Luxembourgin puistossa, Lapsen ruumissaatto sekä Kuningatar Blanka, Helene Schjerfbeckin Toipilas, Haavoittunut soturi hangella sekä Omakuva, Eero Järnefeltin Kaski (Raatajat rahanalaiset) sekä Maisema Kolilta, Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-sarja sekä Démasguée, Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot, Werner Holmbergin Maantie Hämeessä, Magnus Enckellin Herääminen ja monta, monta muuta.

Koska Suomen taiteen tarina ei ole umpiossa tarpomista, esillä on myös kansainvälisiä mestareita: Vincent van Gogh, Edvard Munch, Paul Cézanne, Marc Chagall, Paul Gauguin, Le Corbusier ja moni muu.

Kansallisgallerian kolmen museon työnjako on yksinkertaistettuna seuraava: Sinebrychoffin taidemuseossa on esillä vanhaa eurooppalaista taidetta, Ateneumissa on koti- ja ulkomaista taidetta 1800- ja 1900-luvuilta, Kiasman nykytaiteen museo keskittyy 1960-luvun jälkeiseen aikaan.

Hallituksen tuoreimman linjauksen (4.5.2020) mukaan museot voivat avata ovensa yleisölle kesäkuun alussa.

Kansallisgallerian museot pyrkivät noudattamaan koronan aiheuttamia rajoituksia ja säädöksiä tarkasti, jotta yleisön turvallisuus taattaisiin. Aukioloajat poikkeavat normaalista. Niistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen h-hetkeä, 2.6.2020.