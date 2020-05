Näin ilmaston lämpeneminen muuttaa Suomen kesäsäätä: helteet, sateet, rajuilmat... osan muutoksista voi nähdä jo nyt

Sään ääri-ilmiöt voimistuvat, kun ilmasto lämpenee.

Ilmastonmuutos muuttaa Suomen kesiä, jos lämpenemistä ei saada hillittyä. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Lea Saukkonen avaa tuoreessa kirjassaan Sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos (Minerva Kustannus) ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen ja osin myös maailman sääilmiöihin.

Saukkonen kirjoittaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa muun muassa helteisiin, sateisiin ja rajuilmoihin. Osan muutoksista voi jo nyt nähdä.

– Suomen ilmasto on lämmennyt jo pari astetta, kun globaali lämpötilan nousu on ollut asteen verran, Saukkonen kertoo.

Saukkosen mukaan koronaviruspandemia, joka on laskenut päästöjä ympäri maailman, ei juuri ilmastonmuutokseen vaikuta.

– Hiilidioksidi on hankala kaasu, koska se on ilmakehässä hirveän pitkään. Kaikki se, mitä nyt näemme on 50-100 vuoden tulosta. Vaikka nyt lopettaisimme hiilidioksidin tuottamisen, menee 100 vuotta ennen kuin näemme kunnon muutoksen.

– Jos asian eteen ei yritetä tehdä mitään, se tulee kalliiksi myöhemmin. Me olemme mahdollisesti viimeinen sukupolvi, joka voi vaikuttaa siihen, kuinka suuri muutoksesta tulee.

Helteitä enemmän

Ilmaston lämpeneminen näkyy itse asiassa jo nyt Suomen kesässä, Saukkonen kirjoittaa. Esimerkiksi hellejaksot ovat pidentyneet ilmastonmuutoksen myötä. Suomen mittaushistorian neljä pitkäkestoisinta hellejaksoa sijoittuvat kaikki 2000-luvulle.

Ilmastonmuutoksen myötä hellepäiviä on tulevaisuudessa enemmän ja hellejaksojen pituus kasvaa.

– Se vaikuttaa matala- ja korkeapaineiden liikeratoihin. Voi syntyä enemmän tilanteita, joissa korkeapaine jää paikoilleen pidemmäksi aikaa, Saukkonen kertoo.

Helteelle otolliset olosuhteet syntyvät, kun hidasliikkeinen ja pitkäikäinen korkeapaineen keskus on Suomen itäpuolella, jolloin ilmavirtaus tulee etelästä tai kaakosta. Helteen mahdollisuutta lisää, jos pilvisyys päivällä on vähäistä, tuuli on heikkoa tai kohtalaista, jolloin lämmin ilmakerros kasvaa paksuutta ja ilmassa on riittävästi kosteutta, jolloin päivän ja yön välinen lämpötilaero ei ole suuri.

– Kaakosta tulevat kovimmat helteet, sillä silloin lämpö kertyy Afrikasta Venäjän aroille ja sieltä meille.

Sateet ja tulvat lisääntyvät

Myös sateiden odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä Suomessa. Tämä vaikuttaa kesäsäähän kahdellakin tapaa. Ensinnäkin, kun sadepäivien määrä kasvaa talvella ja lumipeite on paksu, lumen sulaminen aiheuttaa tulvia.

Toiseksi ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän sadepäivien lisäksi myös sademäärää. Tämän takia myös suurtulvien todennäköisyys kasvaa jonkin verran.

Vesistötulva syntyy, kun pitkään jatkunut yhtämittainen sade saa maaperän vettymään eikä se kykene enää imemään vettä. Tällaisten tulvien ennakoidaan lisääntyvän ja kasvavan muun muassa Vuoksen, Kokemäenjoen ja Kemijoen vesistöalueilla. Sen sijaan Lounais-Suomessa tulvien ennakoidaan vähenevän.

Ilmastonmuutos todennäköisesti myös lisää ja voimistaa kesäisiä rankkasateita. Nämä voivat aiheuttaa hulevesitulvia. Tällaiset tulvat syntyvät, kun sataa paljon kaupunkialueella, jossa osa maapinta-alasta on vettä läpäisemättömän pinnan kuten asfaltin peitossa.

– Ilmaston lämmetessä ilmassa on enemmän vesihöyryä. Kun vesi tiivistyy, siitä vapautuu energiaa ja pilvistä tulee suurempia. Mitä suuremmat pilvet, sitä enemmän vettä niissä on. Kun se vesi tulee maahan, sataa sitten aika reippaasti, Saukkonen kuvailee mekanismia.

Rajuilmat yleistyvät

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän rajuilmojen määrää myös Suomessa. Rajuilma muodostuu, kun alailmakehässä on riittävästi kosteutta ja ilmakehän epävakaus on synnyttänyt ilman nousuliikkeen vähintään 5–10 kilometrin korkeuteen. Lisäksi tarvitaan alkusysäys kuten tuulten kohtaamisvyöhyke.

– Ilmastonmuutoksen myötä lämpenevä ilma sisältää enemmän energiaa rakentaa suurempia ja voimakkaampia ukkospilviä. Supersoluihin liittyy trombivaara, Saukkonen kuvailee.

– Periaatteessa siis trombitkin voivat lisääntyä. Niitä on vuosittain Suomessa ja aina ne eivät liity supersoluihin.