Suomalaisdekkaristi hauskuutti brittilehdessä: 5 meille hyvin tuttua vinkkiä korona-aikaan – ”Suomalaiset ovat tehneet kaiken oikein koko ajan”

Antti Tuomaisen kirjoitus sai briteiltä hyväksyvän vastaanoton. Tekstissään Tuomainen leikittelee suomalaisilla stereotypioilla.

Suomalaisen rikoskirjailija ja toimittaja Antti Tuomaisen humoristinen teksti suomalaisten erityispiirteistä brittilehti Timesissä herätti huvittunutta keskustelua.

Tuomainen kirjoitti kieli poskessa siitä, kuinka brittien tulisi ottaa mallia suomalaisten normaalista käyttäytymisestä koronavirusaikana, sillä ”näyttää siltä, että suomalaiset ovat tehneet kaiken oikein koko ajan”. Tuomainen kysyykin, eikö brittien tulisi olla enemmän suomalaisia.

Pelkästään lehden keskustelupalstalla tekstiä on kiitelty lämminhenkisyydestään ja keskustelijat ovat esittäneet toiveita Suomessa asumisesta. Tekstissä mainittiin suomalaisten menestys terveydenhuollon ja koulutuksen saralla, ja osa lukijoista ihmettelee, kuinka se voi olla mahdollista.

Lisäksi moni on intoutunut muistelemaan kohtaamisiaan suomalaisten kanssa. Osa allekirjoittaa väitteen suomalaisten vähäpuheisuudesta ja epäsosiaalisuudesta, kun osa taas kertoo kokemuksistaan hyvinkin puheliaiden suomalaisten tapaamisesta.

Tuomainen antaa tekstissään viisi vinkkiä, kuinka britit voisivat elää suomalaisemmin.

Ensimmäisenä britin tulisi hakeutua asumaan paikkaan, jonne kukaan muu ei halua muuttaa. Tämä on Tuomaisen mukaan helppoa: valikoi vain kaikista epämiellyttävimmän paikan, pystyttää sinne tönön eikä kerro paikkaa kenellekään.

Toiseksi tulee lopettaa brittien suosima pubeissa ravaaminen ja erityisesti puhuminen. Eihän puhumisesta seuraa mitään hyvää kuitenkaan. Tuomainen muistuttaa, että Suomi on onnellisin maa, eivätkä ”suomalaiset koskaan aloittaneet puhumista”. Kirjailija kyseenalaistaa, voiko tämä olla muka sattumaa.

Kolmanneksi: jos haluaa juhlia, juhlii kotonaan. Tuomainen kertoo briteille kalsarikännin konseptista, ei ole syytä lähteä kotisohvaltaan.

Neljäs ja viides vinkki tulevat briteille Tuomaisen mukaan mahdollisesti liian myöhässä, mutta hän kertoo ne silti.

Neljäntenä vinkkinä kirjailija kehottaakin brittejä pieniin perhekokoihin. Yksi ihminen on ideaali, sillä mitä enemmän perheessä on henkilöitä, sitä suuremmaksi nousee riski siitä, että joutuu puhumaan.

Viides vinkki on niihin tilanteisiin, jolloin joutuu väkisin puhumaan. Tällöin on hyvä puhua kieltä, jota hädin tuskin kukaan ymmärtää – siis esimerkiksi suomea. Tällöin ei tarvitse matkustaa mihinkään ulkomaille, sillä kukaan ei ymmärrä kieltä kuitenkaan. Myös sosiaaliseksi pyrkivästä ulkomaalaisesta pääsee Tuomaisen mukaan eroon helposti:

– Utelias ulkomaalainen ei vaivaa sinua, mikäli mumiset käsittämättömästi ja yrität vetää hänet saunaan, Tuomainen naulaa.

Antti Tuomainen on yksi käännetyimpiä suomalaisia nykykirjailijoita. Häntä on käännetty 25 kielelle ja teoksia on julkaistu 27 maassa.

Tuomaisen tunnetuin teos on Parantaja, joka on palkittu Suomen dekkariseuran Vuoden johtolanka -palkinnolla.

Kirjailijan tyyliä on luonnehdittu noir-dekkaristiksi. Lisäksi Tuomainen on toiminut toimittajana muun muassa Image-lehdessä.