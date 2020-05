Valmistujaispäivän sää suosii koulunsa päättäneitä ja juhlaväkeä. Pihalla on hyvä olla.

Sää hellii ensi lauantaina suomalaisia, kun koululaiset astelevat kesälomille ja valmistujaisjuhliin kokoonnutaan ympäri Suomen. Juhlat voi tänä vuonna järjestää ulkona ilman huolta sateesta, eikä juhlavermeiden päällä tarvita toppatakkia.

– Koko maassa poutaista ja verraten aurinkoista, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomala lupailee iloisena.

Maan länsiosissa lämpötila kipuaa 20 ja 21 asteen tienoille Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Pohjois-Lappiin tiedossa on noin 16 astetta ja muualla Suomessa 17–19 asteen kaunista alkukesän säätä.

Foreca lupailee vielä tuuman lämpimämpää: sen mukaan Kymenlaaksossa mittarit saattavat nousta peräti 23 asteeseen.

– Poutainen ja hyvin lämmin päivä, voi mennä monessa paikkaa yli 20 asteen päälle, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo.

Tähän saakka kevään lämpöennätys on ollut 21,9 astetta. Se mitattiin Oulussa sunnuntaina. Ennätys saattaa mennä rikki alkuviikosta, jolloin korkeapaineen alla saa nauttia auringosta ja sen lämmöstä iholla.

Matalapaine pyyhkii maan poikki keskiviikkona, jolloin sadetta on luvassa melkein koko maahan, mutta torstaina korkeapaine nousee taas valtaan maan ja sateenvarjon sijasta laukkuun kannattaa pakata aurinkorasvaa.

Harva saa tänä keväänä ylioppilaslakkinsa seremoniassa.

Valmistujaispäivä on tänä vuonna lukiolaisille erilainen. Suurin osa valmistujista saa todistuksen postissa, ja seremoniallista juhlaa vietetään vasta elokuussa. Joissain kouluissa raikaa lauantaina kuitenkin Gaudeamus Igitur tuttuun tapaan ja opiskelijat saavat lakkinsa lauantaina.

Ilmajoella tilanteeseen on löytynyt luova ratkaisu, ja lakitus ja ylioppilastodistusten jako hoidetaan lauantaina auton ikkunasta drive in -tyyliin. Tamperelaislukioiden yhteinen kevätjuhla järjestetään verkossa, ja perinnelaulun sanat on muovattu muotoon Gaudeamus Digitur.

Ammattikoulujen valmistujaisjuhlien järjestämisistä ei tehty suurempia linjauksia.

Pihajuhlat on suosittu tapa juhlia koulunsa päättäneitä, ja koronan vuoksi sitä suositellaan erityisesti. Ulkona ihmisten väliin jää enemmän tilaa, eivätkä taudit pääse leviämään niin helposti kuin sisällä. Kannattaa muistaa, että puutarhateltassakin tunnelma tiivistyy helposti, korona-aikana väärällä tavalla.

Suuria vierasmääriä ei tänä vuonna suositella, ja jos kutsuvierasjoukko on kovin laaja, tuloajat kannattaa paloitella pienempiin ryppäisiin.

Viime viikonloppuna ihmiset nauttivat lämpimästä säästä Pikkukosken rannalla Helsingissä.

Lauantaina sateen riski on melkeinpä koko maassa lähellä nollaa, mutta Pohjois-Lappia saattavat varjostaa Jäämeren sateet.

– Mahtavatko ne jäädä pohjoisemmaksi Norjaan vai tulla Pohjois-Lappiin? Tuomala pohtii.

– Tämän hetken ennusteiden mukaan ne tuovat vain napakkaa tuulta.

Sunnuntaina sää jatkuu samanalaisena ja kannustaa ihmiset ulos maistelemaan alkavaa kesää. Toukokuu jää maanantaina historiaan harvinaisen koleana kevätkuukautena.

Sen sijaan kesäkuun alkuun on tämän hetken ennusteiden mukaan luvassa parempaa:

– Kesäkuun ensimmäinen viikko näyttää olevan keskimääräistä lämpimämpi. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat voivat olla 20 ja 25 asteen välillä, ja pohjoisempana 15 ja 20 asteen välillä, Latvala kertoo.

Sääkartta lakkiaislauantaille: