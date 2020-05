Kommentti: Pääministeri Marin piti korttinsa piilossa – viimeistään syksyllä asiat vyöryvät voimalla päälle

Pääministerin ja presidentin ajattelussa on silti selvä ero, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kultaranta-keskustelut huipentuivat sunnuntai-iltana tasavallan presidentti Sauli Niinistön, pääministeri Sanna Marinin sekä puhemies Matti Vanhasen yhteiseen keskusteluun koronan jälkeisestä ajasta.

Joissain kommenteissa Kultaranta-keskusteluiden päätöksestä odotettiin jopa jonkinlaista pääministeri Sanna Marinin (sd) ja presidentti Sauli Niinistön yhteenottoa. Sellaista ei tullut. Jotkut odottivat myös Marinin avaavan ulkopoliittista linjaansa. Eipä avannut.

Suurin syy tähän oli se, että kohteliaana isäntänä toiminut Niinistö ei ollut tällaisista käsikirjoituksista ja odotuksista tietoinen. Hän johdatteli keskustelua Marinin ja eduskunnan puhemies Matti Vanhasen (kesk) kanssa kohteliaasti. Puhuttiin siitä miten asiat vallanpitäjien keskellä oudon kriisin aikana toimivat, mikä oli toki kiintoisaa.

Uusi kuuma kysymys

Lähimmäs politiikkaa päästiin kansalaisten kysymysten ansioista. Niistä valitut sivusivat EU-maiden yhteisvastuuta ja Saksan sekä Ranskan ajamaa elvytysrahastoa.

Marin totesi, että se on ”tulevan viikon iso kysymys”, mutta ei kertonut mitä mieltä on. Joku saattoi nähdä vinkkiä siinä, että Marin pohti Saksan laajentaneen ajatteluaan pelkästä kansallisesta näkökulmasta. Hän puhui ”vanhoista poteroista noususta”.

Niinistö puhui Euroopan jakautumisesta, kun ”Saksa on tuolla, Itävalta ja Hollanti tuolla”. Saksa siis on vihjaissut, että koronasta pahiten kärsineille maille voitaisiin antaa myös suoraa tukea, ei velkaa. Itävalta ja Hollanti kuuluvat tätä jyrkästi vastustaviin maihin.

Saksa on poikkeamassa totutulta linjaltaan ja se on paha paikka Suomelle, joka on tottunut peesaamaan Saksaa. Nyt Suomi katsoo mitä tapahtuu, ja toivoo muiden ratkaisevan kysymyksen. Siksi on parempi vaieta siitä, mistä ei voi puhua.

Niinistön mielestä kautta Euroopan unionin historian on ongelmia pyritty ratkaisemaan velalla. Jos nyt tehdään taas niin, se saisi olla hänestä viimeinen kerta, eikä ”uusi maan tapa”.

Niinistön ja Marinin asenteessa on selvä ero.

Joskus kannat on kerrottava

Marin ei vastannut myöskään, kun katsojat kysyivät hänen mielipiteitään mahdollisten leikkausten kohteista kriisin seurauksena. Siinä hän vetosi siihen, että näitä asioita valmistellaan ja sovitaan yhdessä.

Koronakriisin aikana Marin on halunnut vastata vaikeisiin kysymyksiin mieluummin tv-infoissa, hyvin valmistautuneena. Mutta kyllä hänenkin vielä täytyy alentua eduskunnan mutapainiin.

Ehkä vielä kesän yli mielipiteitä onnistuu panttaamaan, mutta sitten asiat tulevat voimalla päälle. Kannat selviävät kaikille, ja kukin vastaa omastaan.