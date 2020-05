Video: Ensin näkyi outoa liikettä ja kuului outoa rapinaa, sitten sählypallon sisältä löytyi todellinen yllätys – ”Oli se ihme juttu”

Nokkosperhonen kuoriutui ja kasvoi sählypallon sisällä.

Kauhajokelaisen Juha Ala-Panulan ja hänen tyttärensä Emilian lauantai-ilta sai odottamattoman käänteen, joka toi heille myös yllättävää julkisuutta.

Kesken pihatöiden Emilia, 21, meni omakotitalon varastotiloihin. Silmien korkeudella roikkui läpinäkyvä hedelmäpussi, jonka sisällä oli sählypalloja. Emilia huomasi yhden pallon sisällä outoa liikettä ja kuuli outoa rapinaa.

– Sitten otettiin se pallo pois ja ihmeteltiin hetken aikaa, Juha Ala-Panula, 51, kertaa jännittäviä hetkiä.

Kävi ilmi, että sählypallon sisällä oli elävä nokkosperhonen.

Katso ylhäältä Emilia Ala-Panulan kuvaama video!

– Joku on varmaan käynyt paiskaamassa toukan sinne pallon sisälle keväällä, luulisin. Se pussi oli nimittäin vähän auki, Juha sanoo.

– Siellä se on sitten varmaan kehittynyt ja kuoriutunut. Se on ilmeisesti syönyt kuorensa tai minkä lieneekään, koska se on päässyt kehittymään täysikasvuiseksi perhoseksi, Juha kertaa.

– Ja siinä pallossa on niin pienet reiät, ettei se olisi päässyt mitenkään sinne menemään itsekseen. Kyllä sen on täytynyt sinne syntyä, Juha jatkaa.

Mitä ilmeisimmin perhonen oli kuoriutunut hiljattain, sillä se olisi muuten kuollut pallon sisälle.

– Olisihan se muuten kuollut ja kuivunut sinne, Juha sanoo.

Hän leikkasi sivuleikkureilla sählypallon auki, ja perhonen lensi tiehensä.

– Oli se ihme juttu. Harvemmin tuommoista sattuu, mutta nyt sattui kohdalle. Saatiin se ehjänä maailmalle lentelemään, Juha naurahtaa.

Emilia kuvasi tapauksen videolle, jonka Juha julkaisi Suomen Luonnonvalokuvaajien Facebook-seinällä. Sunnuntai-iltaan kello 19 mennessä videosta on tykätty yli 4 200 kertaa. Juha on suosiosta yllättynyt.

– Kyllä se kieltämättä yllätti, Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella asuva Juha sanoo.