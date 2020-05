Sunnuntain koronakäänteet Suomessa ja maailmalla

Suomessa koronaan on menehtynyt sunnuntaina yksi ihminen, Ruotsissa kuusi ja Venäjällä peräti 153. Boris Johnson kieltäytyy erottamansa neuvonantajaansa.

Suomessa kuoli sunnuntaina yksi ihminen koronan aiheuttamaan sairauteen. Kuolonuhri oli 307. Suomessa. Uusia vahvistettuja tartuntoja todettiin 11, joista yksi Itä-Savossa, yksi Etelä-Karjalassa ja yhdeksän Uudellamaalla.

Tehohoidossa on nyt kaksi potilasta vähemmän kuin eilen, yhteensä 19 ihmistä. Sairaalahoidossa olevista 106 potilaasta leijonanosa, 93 ihmistä on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta. Kaikista kunnista ja kaupungeista selvästi eniten tartuntoja on todettu Helsingissä. Helsingissä tartuntoja on lähes 2 500, kun toisiksi eniten tartuntoja on 804 tartuntaa Vantaalla.

Britanniassa pääministeri Boris Johnson on joutunut poliittisen kohun keskelle, kun on käynyt ilmi, että hänen neuvonantajansa Dominic Cummings on rikkonut koronarajoituksia ja matkustanut 400 kilometrin päähän Durhamiin.

Dominic Cummingsin talon eteen tuotiin sunnuntaina pakettiauto, jonka kyljessä olevalla led-näytöllä pyöri video pääministeristä.

Cummingsin vaimolla oli mahdollisia koronan oireita, ja Cummings ajoi pääministerin kanslian mukaan Durhamiin varmistaakseen, että hänen 4-vuotias poikansa saa kunnon hoitoa vaimon ollessa sairaana. Cummings on kertonut, että ei harkitse eroa, vaikka oppositio sitä vaatii.

Johnson kommentoi asiaa sunnuntai-iltana tiedotustilaisuudessa. Hän antoi neuvonantajalleen täyden tukensa ja sanoi miehen ”noudattaneen kaikille isille tuttuja vaistoja” ja että hän käyttäytyi kaikin tavoin ”vastuullisesti ja laillisesti”.

Ruotsissa todettiin sunnuntaina kuusi kuolintapausta, mikä on vähemmän kuin aiempina päivinä. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Ruotsissa lähes 4 000 ihmistä.

Miehet jonottivat Pietarissa armeijan koronatesteihin.

Venäjällä uusien tartuntojen määrä on laskussa, mutta koronakuolemat nousussa. Sunnuntaina kuolemia on todettu uutistoimisto TASSin mukaan 153 ja lauantaina 139. 153 on tähän mennessä suurin päiväkohtainen kuolinluku.

Yhteensä tautiin kerrotaan kuolleen Venäjällä 3 541, mutta todellista lukua epäillään suuremmaksi.

Ranskan ympäristöministerin Élisabeth Borne kehotti France Inter -radion haastattelussa viettämään kesälomansa kotimaassa ja jättämään ulkomaan matkat myöhemmäksi. Espanja kertoi lauantaina toivottavansa turistit tervetulleeksi heinäkuusta eteenpäin, mutta haastattelussa Borne nimenomaan sanoi, että Espanjassa matkustamista ei voi suositella.

Ympäristöministeri Élisabeth Borne maalasi aiemmin toukokuussa Pariisissa pyörätien tunnusta katuun. Pariisin kaupungilla on kovat tavoitteet pyöräilyn lisäämiseksi.

Ranskalaiset eivät saa tällä hetkellä matkustaa kuin sadan kilometrin päähän kodeistaan, mutta ympäristöministeri väläytti haastattelussa, että kotimaan matkailua koskevia rajoitteita ryhdyttäisiin purkamaan tulevalla viikolla.

Worldometersin mukaan Ranskassa on todettu 182 000 koronatapausta, mikä on seitsemänneksi eniten koko maailmassa.

Paavi on siunannut koronakeväänä tyhjää aukiota, mutta sunnuntaina Pietarinaukiolla oli taas joitakin kuuntelijoita.

Vatikaanissa Pietarinaukiolle kokoontui ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen ihmisiä kuulemaan paavi Fransiscuksen puhetta. Paavi puhui kirjastosta lähetetyn videolähetyksen välityksellä ja siunasi ihmisiä ikkunasta.

Valtavalla aukiolla kuuntelijoita oli muutamia kymmeniä. Pietarinaukio ja -kirkko ovat olleet pitkään suljettuina, mutta ne avattiin maanantaina tietyin rajoittein.