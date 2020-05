Muuttuuko maailma pysyvästi koronan vuoksi? – politiikan professori: Tässä asiassa muutos näkyy jo

Kultaranta-keskusteluissa käsiteltiin koronakriisin seurauksena muuttuvaa maailmaa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön isännöimät keskustelut käynnistyivät sunnuntaina alkuillasta. Ensimmäiseen keskusteluun osallistuivat Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen ja Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski.

Ilta-Sanomat seuraa Kultaranta-keskusteluja koronapandemian jälkeisestä ajasta hetki hetkeltä. Seuranta-artikkeliin pääsee tästä linkistä.

Keskustelijat pohtivat, näemmekö koronan jälkeen maailmassa tiivistyvää yhteistyötä vai koventuvaa kilpailua. Haukkalan mukaan vastausta tähän kysymykseen ei vielä tiedetä.

– Kaikki tulee riippumaan siitä, kuinka kauan tämä pandemia kestää. Jos sanotaan niin että loppuvuodesta saadaan kaikki piikki tuohon käsivarteen ja tämä painajainen siinä mielessä kaikkoaa, niin me todennäköisesti palaamme aika lailla tunnistettaviin asemiin ja maailmaan, tuttuun suurvaltakilpailuun, ehkä uusin, vähän tulisemmin maustein, hän totesi.

Jos pandemia kuitenkin jatkuu ja osoittautuu vaikeammaksi hoitaa ja tulee yhä uusia uusia aaltoja, voi se alkaa murentaa totuttua käsitystä siitä, miten valtiot toimivat.

– Silloin tätä voidaan kutsua historialliseksi käännekohdaksi.

Haukkalan mukaan nyt jo voidaan nähdä muutos maailmanpolitiikan dynamiikassa, joka on viimeisen kymmenen vuoden ajan perustunut kansainvälisen yhteistyön tarpeiden jännitteisiin.

– Kun me nyt joudumme kosketuksiin tämän elämän ja kuoleman jännitteen kanssa, niin ihmiset vetävät tästä erilaisia johtopäätöksiä. Meillä se on että tarvitaan lisää yhteistyötä. Monessa paikassa se vastaus kuitenkin on, että tarvitaan lisää kilpailua. Uskon, että lyhyellä aikavälillä se muutos, jota me tulemme näkemään, on se muutos jonka me olemme jo nähneet: lisää kilpailua, lisää vastakkainasettelua, lisää vaikeita kysymyksiä meille kaikille.

Yleisökysymyksessä Haukkalalta tiedusteltiin, voiko koronasta seurata jopa yhteiskuntien romahduksia? Haukkala pitää isoja mullistuksia mahdollisina.

– En kuitenkaan lähtisi povaamaan globaalin järjestelmän täydellistä romahdusta. Se on aika resilientti ja etenkin keskuspankkien rooli talousjärjestelmän ylläpitäjänä, hän sanoi.