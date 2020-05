Punkkitaudit voivat tänä kesänä lisääntyä – ”Voi olla että tätä vaaraa ei tiedosteta”

Viime vuosina THL:n kansalliseen tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu keskimäärin 70 puutiaisaivotulehdustapausta vuosittain.

Poikkeusajat tuovat paljon suomalaisia luontoon, mikä lisää altistumista puutiaisille. Punkkeihin kuuluvat puutiaiset levittävät puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia eli Lymen tautia.

– Maastossa liikkuessa huomaa, että aika paljon ihmisiä on liikkeellä ja turvavälien pitämiseksi väistetään usein hieman pusikkojen puolelta, kertoo Turun yliopiston tutkijatohtori Jani Sormunen.

Hänen mukaansa tottuneet ulkoilma- ja luontoharrastajat tiedostavat puutiaisten levittämien tautien vaarat ja tietävät, miten niiltä tulee suojautua.

– Jos nyt on ihan uusia ihmisiä, jotka ovat innostuneet ulkoilusta kun ei ole ollut muuta tekemistä, voi olla että tätä vaaraa ei tiedosteta. On mahdollista, että borrelioositapauksia tulee enemmän, mutta sen näkee vasta kun kesä on ohi.

"Puutiaisia saattaa olla missä tahansa Oulusta etelään"

Punkit ovat levinneet vuosikymmenten aikana laajemmille alueille ja niiden aktiivisuuskausi on pidentynyt, sillä lumet sulavat aikaisemmin ja lämmintä ilmaa riittää pitkälle syksyyn. Sääolot vaikuttavatkin Sormusen mukaan suuresti liikkeellä olevien punkkien määrään.

Laajoja levinneisyystutkimuksia on tehty Suomessa vain kaksi, ensimmäinen 50-luvulla ja uudempi vuonna 2015. Tutkimusten välillä huomattiin, että punkkeja on levinnyt pohjoisemmaksi.

– Kannattaa tiedostaa, että puutiaisia saattaa olla missä tahansa Oulusta etelään. Ihan kaikkialla niitä ei ole, mutta se on olosuhteiden puolesta mahdollista. Puutiaiset tuntuvat keskittyvän suurten vesialueiden rannoille, Sormunen kertoo.

Levinneisyys laajentaa rokotussuosituksia

Puutiaisaivotulehdukselta voi suojautua TBE-rokoteella. Riskialueilla vakituisesti asuvat ja loma-asuntojen omistajat ovat oikeutettuja maksuttomaan rokotteeseen. Aktiivisuusalueiden laajeneminen näkyy myös uusissa suosituksissa, sillä rokoteohjelmaa laajennettiin tänä vuonna Kustaviin ja Lohjanjärven saaristoalueelle. Maksuttomia rokotuksia jatketaan edelleen Ahvenanmaalla, Paraisilla, Simossa, Kemin eteläisissä kaupunginosissa, Kotkan saaristossa, Lappeenrannassa Sammonlahden kaupunginosassa sekä Raahen edustalla Preiskarin saaressa. TBE-rokote ei suojaa borrelioosilta tai punkin puremalta.

THL:n tutkija Sari Huusko kertoo sähköpostitse, että vaikka suomalaiset liikkuisivat luonnossa enenevästi, puutiaisten levittämiltä taudeilta voidaan suojautua. Hänen mukaansa suomalaisten tietoisuutta puutiaisista on tärkeää edistää yhä myös riskialueilla.

Rokotteen antama suoja heikkenee, ellei tehosteista huolehdita. Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiotautien ylilääkäri Jarmo Oksi korostaa, että suojaa puutiaisaivotulehdusta vastaan ei enää ole, jos varsinaisen rokotesarjan saamisesta on pitkä aika. Nuorilla suoja voi kestää jopa 10 vuotta, mutta iäkkäämpien tulisi ottaa tehoste kolmen vuoden välein.

Borrelioosia vastaan parhaan suojan antaa huolellinen punkkisyyni ulkoilun jälkeen. Mitä kauemmin punkki on iholla, sitä suuremmaksi borreliabakteerin tartunnan todennäköisyys kasvaa. Poistamiseen myydään erilaisia tuotteita, mutta Sormusen mukaan puutiaisen voi poistaa sormillakin, jos pinsetteihin ei ole pääsyä heti.

– On oleellista, että poistaminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti, jotta bakteerin siirtyminen ei ehtisi tapahtua.