WHO on kuvaillut Etelä-Amerikkaa pandemian tämänhetkiseksi keskukseksi.

Muslimit ovat kokoontuneet juhlimaan ramadan-paaston päättävää id al-fitr -juhlaa lauantaina ympäri maailmaa. Perinteisesti id al-fitrin viettoon kuuluu muun muassa runsaasti juhlaruokia, vierailuja ystävien ja sukulaisten luo sekä lahjojen antamista. Kolmipäiväistä juhlaa vietetään tänä vuonna monissa maissa kuitenkin poikkeusolosuhteissa.

Äärioikeistolaisen Vox-puolueen järjestämiin protesteihin rajoitusten lieventämistä vastaan kokoontui suuret joukot ihmisiä. Kuva Madridista.

Espanja toivottaa heinäkuusta eteenpäin turistit tervetulleiksi, kertoi maan pääministeri Pedro Sánchez lauantaina tiedotustilaisuudessa. Maanantaina espanjalaiset pääsevät ravintoloihin ja 10 hengen kokoontumiset sallitaan taas. Lievennyspäätökset johtivat suurin oikeiston mielenosoituksiin muun muassa Madridissa, Barcelonassa ja Sevillassa. Autoihin istuvat kokoontujat tööttäilivät kaupunkien tupaten täysillä kaduilla.

Peru ilmoitti lauantaina jatkavansa tiukkoja rajoituksia kesäkuun loppuun saakka. Maa on ollut suljettuna maaliskuun puolivälistä, joten tiukat rajoitukset ovat maailman pisimpien joukossa.

Suojamaskeihin sonnustautuneita ihmisiä Perun pääkaupunki Limassa.

Koronatapauksia on maassa toiseksi eniten Etelä-Amerikassa, 111 698. Eniten tapauksia on Brasiliassa, jossa on Yhdysvaltojen jälkeen kaikkein eniten sairastuneita. Kansainvälinen terveysjärjestö WHO on kutsunut Etelä-Amerikkaa pandemian tämänhetkiseksi keskipisteeksi.

Euroopassa sairastuneiden lukumäärät ovat olleet laskussa päin. Uusien tartuntatapausten määrä on laskenut paitsi Suomessa myös muun muassa Britanniassa, Saksassa ja Espanjassa.

Saksassa on käynyt ilmi, että Frankfurtissa toukokuussa järjestetyssä jumalanpalvelussa ainakin 40 ihmistä on saanut koronatartunnan. Kirkko ei ollut rikkonut koronarajoituksia, vaan Hessenin osavaltiossa kirkollisiin tapahtumiin on saanut kokoontua kuun alusta. Monissa maissa kuten Yhdysvalloissa puhuttaa, pitäisikö kirkolliset kokoontumiset sallia.

Ei uusia kuolintapauksia Suomessa

Uusia sairastapauksia todettiin lauantaina 31: yksi Varsinais-Suomessa, 30 Uudellamaalla ja muissa maakunnissa ei ainuttakaan. Uusia kuolintapauksia ei ole kirjattu lauantaina.

Lähes kaikki Suomen koronatapaukset ovat tällä hetkellä Uudellamaalla.

Lauantaina tehohoidossa on yhdeksän henkeä vähemmän kuin perjantaina, eikä tehohoidon potilasmäärä ole muuttunut. Koronan vuoksi sairaalahoidossa on nyt 104 ihmistä, joista 93 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella eli Helsingin ympäristössä. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan alueella heitä on yksi, Tampereen ja Turun alueilla molemmilla kaksi ja Oulun alueella kuusi.