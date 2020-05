Mitä ovat taivaalla lentäneet tuntemattomat esineet? Moni IS:n lukija arvelee tietävänsä mystisten lepattajien alkuperän

Lukijat pohtivat, onko lepattaja hallaharsoa, amatöörien sääpallo tai jotain aivan muuta.

Taivaalla hulmunnut, monimetrinen valkoinen lepattaja on saanut monet lukijat ymmälleen. Janne näki taivaalla suuren valkoisen esineen perjantaina isänsä kanssa, ja samaan ilmiöön on törmännyt toukokuussa myös järvenpääläinen Jarkko.

Miehet kuvailivat lepattajia harsomaiseksi, suodatinkankaan tapaiseksi. Janne epäili, että kyseessä on heinäpaalujen käärinmuovi, joka olisi lähtenyt pelloilta lentoon. Pakkausmuovin valmistaja Rani Plastin mukaan näin ei voi olla.

Valkoisten kaistaleiden olemus on yhä mysteeri. Ilta-Sanomat kysyi asiaa Ilmatieteen laitokselta, Ilmavoimilta ja Suomen ilmatilan käytön hallinnasta vastaavalta Air Navigation Services Finlandilta (ANS Finland), mutta missään näistä ei tiedetty, mistä oli kyse.

Harsoa pelloilta?

Lukijoilla taas on erilaisia veikkauksia lepattajan alkuperästä.

Monet uskovat, että kyseessä on mansikka- tai muilta pelloilta karannut hallaharso.

– Tuuli tuonut jostain pellolta huonosti kiinnitetyn peitekankaan.

Monet kasvit suojataan harsolla.

– Tuuli irrottanut esim. kurkkumaalta suojaharson, ja sattui putoamaan tielle. Aikoinaan jahdattiin tuulen viemää usean sadan neliön harsoa useampi kilometri.

Syynä lepattajan nopeaan laskeutumiseen voisi olla harsoon kiinnitetty paino kuten kivi, arvellaan.

Säänmittauslaitteistoa?

Erilaiset sään- ja ilmastonmittausmetodit tulivat monelle tilanteesta mieleen. Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä ei ole heidän sääpallonsa, mutta lukijat miettivät, voisiko se olla harrastelijoiden käsistä.

– No onhan tuo selvä sään tai ilmaston tutkimiseen käytettävä pallo.

– Voisi olla jonkun harrastelijan tai naapurin lähettämä sääpallo. Noihan täytetään vedyllä ja ne voivat nousta jopa 30 km korkeuteen. Pieni reikä pallossa voi aiheuttaa sen ettei se tuhoudukaan ylhäällä vaan valuu pikkuhiljaa ilmavirtojen mukana tonttiin.

Mahdollisuuksien kirjossa on myös, että lepattaja olisi ulkomainen säänmittausväline.

– Voi olla itänaapurista tullut tutkimuspallo, tai yli 35 kilometrin korkeuteen noussut hurjapään heliumpallo.

Ilmapallon laukaisu pohjoisruotsalaiselta avaruusasemalta.

– Ruotsin Esrangesta lähetetty ilmakehän tutkimuksen havaintopallo.

Euroopan suurin siviiliavaruusasema sijaitsee Pohjois-Ruotsin Esrangessa, Kiirunan lähellä, ja sieltä lähetetään välillä eri tutkimuksia varten suuria, jopa satametrisiä ilmapalloja.

Googlen Loon-projektia pohdittiin myös. Teknologiajätti pyrkii parantamaan syrjäseutujen internetyhteyksiä ja on sen vuoksi lähettänyt taivaalle 20 kilometrin korkeuteen jättimäisiä valkoisia ilmapalloja, jotka kantavat yhteyksiä parantavaa teknologiaa mukanaan.

Googlen ilmapallo lähdössä ylös taivaisiin.

Lepattaja sai veikkauksissa myös ulkopoliittisia syvyyksiä.

– Se on Naton hybridiharso.

– Alun perin on ollut tarkoitus ”massapostittaa” usb-muistitikkuja pohjoiskorealaisille, mutta muistitikut ovat ilmeisesti joutuneet pohjoiskorealaisten viranomaisten haltuun. Ehkä tuuli on tehnyt tepposensa, ja muistitikkujen poistamisen jälkeen kyseinen ”lentävä esine” on riistäytynyt takaisin lentoon.

Vai jotain ihan muuta?

Pilke silmäkulmassa muutama arveli, että kyseessä voisi olla kiinalaisten lähettämää maskikangasta.

– Eikös tuosta ole ollut kova pula. Ei muuta kuin ompelemaan.

Myös ufojen ja hiiden WC-paperia ehdotettiin, sillä videoilla lepattaja todella näyttää auenneelta vessapaperirullalta.

– No nyt mä tiedän minne mun lakanat katos pyykkinarulta.

– No voi pyhä jyssäys. Miun teltan aluskangas. Ku teltan pystyyn tänne Kuopivon kuppeeseen loman alakajaisiks ja se aluskangas hävisi, no selevis sehi mystteeri.