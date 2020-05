Käsittämätön jättimäinen esine leijaili taivaalta Vitostielle – Janne, 17, kuvasi mysteerin, Ilmavoimat ja Ilmatieteen laitos levittelevät käsiään

Taivaalta putosi tuntematon esine, jota ainakaan Ilmatieteen laitos tai Ilmavoimat eivät tunnista omakseen.

Perjantaina aamupäivällä Kuopion eteläpuolella viitostien varrella koettiin varsin kummallinen hetki. 17-vuotias Janne oli ajelemassa isänsä kanssa autolla kohti Kuopiota, kun katse kiinnittyi taivaalle.

Taivaalta lepatti nimittäin alas outo, valkoinen asia, jolla oli pitkä liehuva ”häntä” ja jossa oli kiinni myös jotakin painavaa. Kuin valtava vessapaperirulla.

Katso video taivaalta putoavasta asiasta otsikon alla olevasta ruudusta.

Isä pysäköi auton nopeasti tien varteen. Janne otti puhelimen esille ja ryhtyi kuvaamaan. Sitten kaksikko vain ihmetteli.

– Ei siinä voinut ajatella mitään. Sen verran jännä se oli, Janne sanoo.

Isä ja poika äimistelivät esineen putoamista, ja kun se oli osunut maahan, he ajoivat katsomaan, mikä kumma se oikein oli. Pitkänmallinen valkoinen kangas oli laskeutunut viereiselle hiekkatielle ja osittain sitä reunustavien puiden päälle. Janne kuvailee materiaalin olleen ”suodatinkankaan kaltaista”.

Esine laskeutui lopulta hiekkatielle.

Janne ei ollut huomannut, että ennen esineen putoamista taivaalla olisi lentänyt lentokone tai helikopteri. Se ilmestyi kuin tyhjästä. Isällä ja pojalla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä taivaalta oikein tipahti.

Kun mielikuvitus on hetken laukannut, ensimmäinen järkevä ajatus on, voisiko kyseessä olla Ilmatieteen laitoksen sääpallo. Jospa se on järkyttynyt lähestyvästä kesäsäästä ja tipahtanut sen takia taivaalta? Meteorologi Eveliina Tuominen Ilmatieteen laitokselta tyrmää idean nähtyään videon.

– Videon perusteella sekä vallitsevien tuulien perusteella kyseessä ei pitäisi olla sääpallo. Videolla näkyvä suurempi möykky muovinriekaleen alaosassa ei myöskään viittaa sääpalloon.

– Voisiko kyseessä olla puolustusvoimien harjoituksissa käyttämä maali? Tuominen ehdottaa.

Sekin johtolanka loppuu lyhyeen. Videon nähtyään Karjalan lennoston tiedotussihteeri Risto Hyvärinen toteaa, ettei esine näytä olevan Ilmavoimien materiaalia eikä hän näin ollen usko, että asia liittyisi mitenkään heidän toimintaansa.

Mikä se sitten on? Asiaa täytyy kysyä vielä Air Navigation Services Finlandilta (ANS Finland). ANS Finland vastaa Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalveluista 22 lentoasemalla Suomessa.

Myös ANS Finlandilla tutkiskellaan videota, mutta kenelläkään ei ole antaa järkevää vastausta kysymykseen: Mikä taivaalta oikein tipahtaa ja miksi?

