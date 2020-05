Suomessa ei raportoitu tänään yhtään uutta koronakuolemaa – ensimmäinen kerta noin kahteen kuukauteen

Ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuoleman­tapaus raportoitiin Suomessa 21. maaliskuuta.

Suomessa ei tänään raportoitu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Kyseessä on ensimmäinen kerta noin kahteen kuukauteen.

Suomessa ensimmäinen koronaviruskuolema uutisoitiin 21. maaliskuuta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija kertoo Ilta-Sanomille, että alkuun THL:n raportointi ei kattanut kaikkia erikoissairaanhoidon ulkopuolisia yksiköitä, joten tämän päivän koronatilastoja ei voida verrata maaliskuun loppupuolen tilastoihin.

Huhti- ja toukokuussa Suomessa ei ole kuitenkaan ollut yhtäkään päivää, jolloin koronaviruskuolemia olisi raportoitu nolla.

Kaiken kaikkiaan 306 ihmistä on tähän mennessä menehtynyt koronavirukseen Suomessa.

Myös tartuntojen määrä koko Suomessa on laskenut alle puoleen huhtikuun alusta, ja koronaepidemia onkin jatkanut hidastumistaan. Yhdeksällä alueella ei THL:n mukaan ole todettu uusia tapauksia viimeisen seitsemän päivän seurantajakson eli 13.–19. toukokuuta aikana. Nämä ovat Vaasan, Satakunnan, Pohjois-Karjalan, Lapin, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi, että koko Suomessa eilisestä tartuntojen määrä on noussut 44:llä. Tähän mennessä Suomessa on todettu 6537 koronavirustartuntaa.

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Kaupungeista eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 431.

Katso ajankohtaiset koronatilastot täältä.