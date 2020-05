Inhottava tilanne sattui huussireissulla muiden nukkuessa.

Kerran vierasperheen rouva tahtoi muiden nukkuessa huussimatkalta tullessani melkein väkisin seksiä. Kieltäydyin kohteliaasti. Hän suuttui varsin äänekkäästi kiljuen, että minä yritin väkisin saada häneltä seksiä. Se ystävyys loppui siihen ikuisesti.

Näin kertoo kiusallisesta mökkimuistostaan mies, 55, Ilta-Sanomien mökkikyselyssä.

IS selvitti suomalaisten mökkikokemuksia ja -mielipiteitä taannoin laajalla verkkokyselyllä.

Eräässä kyselyn kysymyksessä tiedustelimme mahdollisia noloja mökkimuistoja. Vastauksia tuli runsaasti. Tähän artikkeliin keräsimme niitä joukon.

Kaveri lähti käymään kaupassa, ja vaimo oli ulkohuussissa. Jäin kaverin vaimon kanssa kahdestaan. Suoritettiin seksiä. Vaimo tuli kesken kaiken paikalle. Piti selitellä. –Mies, 29

Kun uima-allas oli mökille juuri pystytetty, naapuripari tuli ohimennen piipahtamaan. Jäivätkin sitten uimaan koko loppu yöksi. Kuinka sitä nyt ystävällisesti pääsisi naapureista eroon, jottei tiekunnan kokouksissa sitten mustamaalattaisiin ketään. –Nainen, 21

Sisarella on tapana saapua kaljalaatikon ja matkalaukun kanssa. Kauhea känni päälle ja seuraava päivä meneekin oksennellen ja nenää nyrpistellen paskahuussille ym. Sitten kotiin, kun pää selvenee ja monen kuukauden hiljaisuus. –Nainen, 55

Olimme perheen kanssa sovitusti mökillä viettämässä synttäreitä, kun yksi omistajista päätti käyttää ”mökille saa tulla aina” -oikeutta. Olimme aloittamassa illallista, kun hän saapui lastensa kanssa saunomaan. –Nainen, 59

Kerran oltiin koko perhe saunomassa rantasaunalla, kun mökin edellinen omistaja (meille ennestään täysin tuntematon henkilö) tuli yllättäen visiitille. Hissukseen hän oli kävellyt mökiltä saunarantaan, jossa me istuskelimme ilkosillaan. –Nainen, 34

Vieraat oli kutsuttu uimaan, mutta he olivatkin klo 23 asti ja toivat vain keksipaketin tullessaan. Söivät kaksi lämmintä ruokaa, kahvit sekä iltapalan. Mökillä oli pieni kaasujääkaappi ja ruokaa reilusti, mutta ei tarvikkeita viidelle ylimääräiselle perheelle. –Nainen, 45

Nolot tilanteet ovat arkipäivää erityisesti silloin, kun vieraita on useampi ja ilta on edennyt pidemmälle. Saunaan mennessä saattaa yllättää jonkun haluamattaan alasti tai kylpytynnyrissä saattaa jalka kosahtaa arkaan paikkaan. Mutta ei siinä, hyvällä asenteella niistä on selvitty. –Mies, 24

Noloimpia tilanteita ovat se, kun on kutusuttu vieraita ja sanottu, että ei tarvitse ollenkaan panostaa, että pidetään kivaa lökäreissa. No, eiköhän vieraat saavu viimeisen päälle tälläytyneinä. Itse ollaan mökkivaatteissa, kuten oli alunperin idea. Kiusallista... –Nainen, 17

Yhteismökille saattavat sukulaiset tupsahtaa koska vain, jos ei ole muistanut mökkiä itselleen varata. Kerran sellainen hetki sattui tietenkin silloin, kun minä ja mieheni... noh... rakastelimme. –Nainen, 29

Joskus tuli yllätysvieraita vieraineen yhdeksän kappaletta. Naapurin nuori mies tuli riekkumaan porttimme kulmalle. Roikkui siinä humalassa, ja portti meni rikki. –Nainen, 74

Kerran tuli läheisen maatalon rouva tontille kiertelemään mökkiä ja tutkimaan paikkoja. Ei arvannut, että oltiin paikalla, koskapa auto ei ollut pihassa. Oli jonkin verran nolona, kun mentiin tervehtimään iloisesti. –Mies, 59

Suvulle, tuttaville ja ystäville on tehty selväksi, että vieraat ovat tervetulleita vain kutsuttuina. Jos kutsumattomia saapuu, niin heti kirves, saha, vesuri tms. käteen ja muikeasti hymyillen tervehdys: ”Ai kun hyvä, että, tulitte. Täällä onkin niin paljon työtä.” Toimii aina. –Nainen, 45

Oheiset kertomukset ovat Ilta-Sanomien mökkikyselyyn tulleita vastauksia. Kyselyyn vastasi 3313 ihmistä. Kysely tehtiin 15.–18. toukokuuta 2020.

