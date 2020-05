Nuoren parin intiimi hetki sai hyvin nolon lisämausteen – ”Aamupalalla oli hiljaisia serkkuja”

Kesämökeillä sattuu toisinaan kiusallisia tilanteita.

Olimme nykyisen vaimoni kanssa mökkeilemässä isäpuoleni ja nuorten serkkujen kanssa. Intouduimme aitassa heräämisen jälkeen tekemään aikuisten juttuja. Parhaassa vauhdissa ollessamme katsoin aitan ikkunasta ulos ja huomasin kummankin serkun tuijottavan minua ikkunasta. Laitoimme äkkiä paidan ikkunan eteen ja hoidimme hommat loppuun. Aamupalalla oli hiljaisia serkkuja.

Näin kertoi nolosta kesämökkimuistostaan mies, 24, Ilta-Sanomien mökkikyselyssä.

IS selvitti ihmisten mökkikokemuksia ja -mielipiteitä laajalla verkkokyselyllä.

Tähän artikkeliin keräsimme kokemuksia, joita kyselyyn vastanneet kuvailivat noloimmiksi mökkimuistoikseen.

Serkkuni lainasi kerran äitini mökkiä. Kun me siskoni kanssa menimme yllättäen käymään siellä, serkku olikin saunassa siellä vieraan miehen kanssa, ei omansa. –Nainen, 39

Olimme miehen kanssa puuhailemassa saunatuvassa. Yllättäen vieraan naama ilmestyi avoimeen oviaukkoon. Ei oltu odotettu ketään ja luultiin, että saamme olla kaksin. Hänen ilmeensä oli näkemisen arvoinen. –Nainen, 32

Meillä kävi ulkomaalaisia vieraita yökyläilemässä. Ongelmaksi tuli ulkohuussi. Pariskunnan mies ei voinut käydä tarpeillaan, koska oli ”aivan kaameaa” käydä huussissa. Pariskunnan rouvalla ja lapsilla ei ollut mitään ongelmaa käyttää huussia. Noh, mies pidätteli koko mökkireissun isompaa hätäänsä. Oli ensin ollut puhe, että olisivat vierailulla muutaman yön, mutta luonnollinen tarve aiheutti sen, että pariskunnan piti lähteä ennen aikojaan pois. –Mies, 48

” Hän kuseskeli suoraan portailta rappujen viereen.

Valmistimme itsellemme gripsejä. Yllärivieraita saapui – sopivasti nälkäisinä. He söivät, me katsoimme. Kun ruoka loppui, he kysyivät, että eikö ole lisää. –Nainen, 46

Tuttavapariskunta oli ollut yhdessä jo jonkin aikaa, mutta heillä oli edelleen kovia haluja seksuaaliseen kanssakäymiseen. Milloin oli vessan ovi lukossa tuhottoman kauan, milloin lähdettiin veneellä näköpiirin ulottumattomiin... –Mies, 29

Rakastelimme terassilla vaimoni siskon tupsahtaessa paikalle. –Mies, 64

Anoppi saapui paikalle hiljaa, kun olimme aikuisten leikeissä kukkapenkin takana. –Mies, 52

Anoppi oli kylässä, mutta mies ei yöllä muistanut sitä ja käveli edestakaisin anopin ohi nakuna. Anoppia kylläkin vain nauratti! –Nainen, 59

Kännipäissään alleen laskenut yövieras pilasi patjan. Kuseskeli myös suoraan portailta rappujen viereen. Yleiset haukkujaiset, kun ilmoitimme, että jatkossa talossa on käyttäytymissäännöt. Se kun oli kuulemma pikkumaisuutta ja epäkohteliasta. –Nainen, 56

” Anoppi saapui paikalle hiljaa...

Usein on tullut yllätysvieraita. Muutaman kerran olen sanonut suoraan, että kahvit saatte, mutta yöksi ette jää. Erään kerran vieraat tulivat kurkkimaan saunan ikkunasta, kun saunoimme alasti... –Mies, 55

Kerran herättiin aamulla siihen, kun vieraat olivat tulleet yllättäen sisään ja istuivat sohvalla TV päällä. –Nainen, 56

Olin juuri käynyt uimassa alasti ja istuin aurinkotuolissa. En yhtään huomannut, kun ystäväperhe tuli etukäteen ilmoittamatta veneellä kylään. –Mies, 53

Juotiin aamukahvia, kun vierailijat yllättäen tulivat, kaivoivat omat eväät ja istuivat syömään. –Nainen, 63

Olimme sunnuntaina aamupäivällä lähdössä mökiltä takaisin noin 400 kilometrin päässä olevaan kotiimme, kun tuttava pariskunta soitti, että he ovat tulossa ensivisiitille. Olivat noin 10 kilometrin päässä. Äkkiä matot tuulettumasta, kylmälaukun purku ja yritys teeskennellä ilahtunutta vaikka... –Nainen, 60

Eräs vieras alkoi saunassa puhua siitä, kuinka alaosan karvoitus on levinnyt sisäreisiin päin ja hän käyttää siksi bikineitä, joiden housuosassa on helma peittämään tämän. –Nainen, 20

Ulkomaalaiset vieraat eivät oikein hahmota meidän alastomuustapojamme. Että vaikka saunaan mennään alasti, se ei tarkoita, että muu porukka voi istua kuistilla tai laiturilla tuijottamassa uimaan menijöitä... –Nainen, 47

Vappuaamuna heräsimme mökillä säikähtäen: kaksi tuntematonta miestä kurkisti makuuhuoneen ovelta kysellen, onko mökki vielä myynnissä. Olimme ostaneet mökin edellisenä syksynä. Toinen miehistä esittäytyi kohteliaasti ja kertoi olleensa tällöin myös ostoaikeissa. Pyysimme miehiä menemään ulos, jotta saisimme vaatteet yllemme. Hän vaikutti olevan kovin harmissaan, kun ei ollut tehnyt kauppoja. Siitä lähtien olemme lukinneet ulko-ovet yöksi. –Nainen, 73

Oheiset kertomukset ovat Ilta-Sanomien mökkikyselyyn tulleita vastauksia. Kyselyyn vastasi 3313 ihmistä. Kysely tehtiin 15.–18. toukokuuta 2020.

Onko sinulla kiusallisia mökkimuistoja? Keskustele oheisessa kommenttiosiossa.