Sää lämpenee perjantaina. Lämpötilat ovat nousussa, ja aurinko paistaa.

Korkeapaine vahvistuu perjantaina. Sää on heikkotuulinen ja lämpenee. Rannikkoa kuitenkin viilentää merituuli. Sää on myös poutainen ja aurinkoinen. Joillakin alueilla sisämaassa pilvisyys hieman lisääntyy iltapäiväksi.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä sisämaassa noin 15 astetta, idässä ja pohjoisessa 10–15 astetta. Itä- ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

Lauantaina sää on poutainen ja suuressa osassa maata aurinkoinen. Lännessä pilvisyys lisääntyy sadealueen lähestyessä Ruotsista, sade saavuttaa länsirannikon sunnuntaiyönä.

Päivälämpötila on laajalti 15 asteen vaiheilla, Lapissa enimmäkseen 10–15 astetta.

Sunnuntaina Helsinki–Vaasa-linjan länsipuolella on pilvistä ja sataa monin paikoin. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Pääosin on melko aurinkoista.

Päivälämpötila on lännen sateessa jopa vähän alle 10 astetta, idässä ja pohjoisessa 15 asteen vaiheilla, Pohjois-Lapissa 10–15 astetta.