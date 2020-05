Noin 2-vuotiaan lapsensa murhasta epäilty äiti määrättiin mielentilatutkimukseen

Mielentilatutkimusta pyysi naisen puolustus.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi lapsensa murhasta epäillyn äidin mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään perjantaina. Mielentilatutkimuksen käsittelyä pyysi naisen puolustus.

Samalla käräjäoikeus pidensi syytteennostamisen määräpäivää. Syyte on nostettava 30. syyskuuta mennessä.

Käräjäoikeus vangitsi 22-vuotiaan naisen murhasta epäiltynä 30. huhtikuuta. Henkirikos tapahtui edeltävänä päivänä Vantaan Kaivokselassa.

Äiti ilmoitti teosta itse poliisille. Kun poliisi meni naisen kerrostaloasuntoon varhain aamulla, noin 2-vuotias tyttölapsi oli jo kuollut.

Nainen on kertonut poliisille tapahtumaolosuhteista, ja poliisilla on käsitys motiivista. Poliisi epäilee, että teon taustalla on vakaata harkintaa. Poliisin epäilyksen mukaan nainen on miettinyt tekoa ainakin ennen tapahtumapäivän aamua.