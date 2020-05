Kuka opettaja ansaitsee tänä keväänä erityisesti kiitoksia? Kerro meille!

Keväisin jaetaan tunnustusta eri tavoin eteville oppilaille, mutta kyllä sitä ansaitsevat myös opettajat!

Tämä kevät on ollut koululaisille ja opiskelijoille hyvin poikkeuksellinen. Paljon on vaadittu oppilailta, mutta niin on vaadittu myös opettajilta, jotka ovat alkaneet soveltaa lennosta uusia etätyökaluja. Nyt on aika ehdottaa, kuka Suomen opettajakunnasta ansaitsee erityistä arvostusta ja positiivista huomiota.

Koska kevätjuhlia ei korona-ajan vuoksi tänä keväänä järjestetä, lähettää ISTV päättäjäispäivänä suuren kevätjuhlalähetyksen kaikille oppilaille, opiskelijoille, vanhemmille ja opettajille. ISTV:n kevätjuhlassa kerrotaan, ketä opettajaa te olette erityisesti halunneet muistaa.

