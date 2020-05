Uusia koronatartuntoja varmistui Suomessa 44, valtaosa Uudellamaalla – katso tilanne eri kunnissa

Uusista tartunnoista 36 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Suomessa on todettu nyt 6 537 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä 44 tartunnalla. Eilen kerrottiin 50 uudesta, varmistetusta tartunnasta.

Uusista tartunnoista 36 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Tartuntoja on HUS-alueella todettu nyt yhteensä 4 729.

Jos yllä oleva kuntalista ei näy, voit katsoa sen tästä.

Jos haluat vertailla kuntien tilanteen kehittymistä eilisestä, löytyy eilinen kuntalista täältä.

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Kaupungeista eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 431. Torstaihin verrattuna Helsingissä on todettu uusia tartuntoja 12. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (797) ja Espoossa (731). Vantaalla uusia tartuntoja todettiin 7 ja Espoossa 6.

Turussa varmistettuja tartuntoja on 171, Tampereella 140, Järvenpäässä 112 ja Jyväskylässä 102.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista kerrotaan myöhemmin päivällä. Eiliseen mennessä tautiin liittyviä kuolemia oli Suomessa raportoitu yhteensä 306. Kuolleiden määrä oli noussut toissa päivästä kahdella.