Seida Sohrabin kolumni: Tekeekö mieli valittaa? Mietipä näitä – mielesi saattaa muuttua

Siitä huolimatta, että syöpään on tähän mennessä kuollut maailmalla kahdeksan kertaa enemmän ihmisiä kuin koronaan, mikään tiedotusväline ei uutisoi syövän takia sairaalahoitoon joutuneiden tai kuolleiden määrästä. Miksi siis korona tekee tässä poikkeuksen?

Annammeko liikaa painoarvoa ja tilaa pelolle ja negatiivisuudelle? Saamassamme tiedossa on myös ristiriitaisuutta. Hämmentävää on se, että asiantuntijat ja päättäjät yksi toisensa jälkeen ainakin jossakin määrin kumoavat tai kyseenalaistavat toistensa näkemyksiä. Ei siinä, etteikö pitäisi tietää ja uutisoida. Kyse on kohtuudesta ja tosiasioista. Siitä, millä mieltämme ruokimme – hämmennämmekö vai rauhoitammeko. Teot ovat ajatusten summa.

Nyt jos koskaan on aika hidastaa vauhtia, pysähtyä ja miettiä mistä kaikesta voimme olla iloisia ja kiitollisia.

Suomessa voimme pitää hygieniastamme huolta ja jokainen saa hoitoa. Kun pohditaan muun muassa hoitoon pääsyn todennäköisyyttä ja sen edullisuutta, koulutuksen ja terveydenhuollon tasoa, turvallisuutta sekä oikeusvaltioperiaatetta, niin meillä pyyhkii hyvin. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toteutuvat Suomessa monin tavoin hyvin. Infrastruktuuri toimii, maineemme on maailmalla kiitettävä, luontomme on maailman puhtainta ja suomalaisilla on suuri luotto viranomaisiin. Ja lista jatkuu.

Kiitollisuus ja nöyryys ovat mielentiloja eikä sitä voi ihmiselle pakottaa. Tila vaatii tietoa. Auttaakseni itseäni ja lukijaa, pyydän menemään ajassa taaksepäin. Mene ensin 50, 75 ja lopuksi 100 vuotta ajassa taaksepäin. Mitkä kaikki asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan? Yleisesti tai elämässäsi? Ehkä et ollut vielä syntynyt – mene siinä tapauksessa 20 vuotta taaksepäin. Jos ei tämäkään auta, kannustan menemään pikimmiten kirjakauppaan tai kirjastoon hankkimaan Suomen historiasta tai naisten asemasta islamissa kertovan teoksen.

Asiat voisivat aina olla paremmin. Mutta miksemme me olisi parempia, kiitollisempia ja avarakatseisempia? Kuten artisti Jukka Poika toteaa 10 vuotta sitten julkaistussa Kiitollisuutta -biisissä: Vaikkei kaikki ookaan perfektii, pelkkää simaa ja serpentiinii. Välil on hyvä ottaa perspektiivii, laajentaa näköpiirii. Ja kun näkee maailmaa. Avaraa ja julmaakin, kenties huomaakin on paljon, mitä ottaa selviönä.

On tärkeämpää arvostaa sitä mitä on, kuin valittaa siitä, mitä puuttuu. Maailma on ollut aina täynnä vaaroja ja meidän aikamme ei ole poikkeus. Ei anneta yhden viruksen sokaista meitä näkemästä kaikkia niitä ihmisiä, asioita ja asiaintiloja elämässämme, joista voimme olla kiitollisia. Suomi ei ole ikinä ollut yhtä hyvinvoiva, tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, terve ja kouluttautunut kuin se on nyt. Tämän eteen me suomalaiset, menneet ja tulevat, olemme tehneet rutkasti töitä. Kukin omalla tavallamme. Ja jotta homma jatkuu hyvänä jatkossakin, sen eteen on tehtävä töitä. Myös mielellisesti.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.