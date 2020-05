Tyhjinä seisoneiden rakennusten käyttämättömissä vesiputkistoissa saattaa odottaa ikävä terveysriski.

Koronaepidemian aiheuttaman etätöihin siirtymisen vuoksi monet työpaikkakiinteistöt ovat olleet maaliskuusta saakka tyhjillään. Käyttämättöminä seisoneissa vesiputkistoissa voi tapahtua ikäviä asioita.

Legionelloosia aiheuttavan legionellabakteerin pitoisuudet voivat suurentua vesiputkistoissa, kun vettä käytetään vähän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo sivuillaan, että esimerkiksi koronavirusepidemian takia suljettujen hotellien ja satamissa seisovien laivojen vesijärjestelmissä legionellariski kasvaa.

Sama riski voi yhtä lailla muhia vesijärjestelmissä myös muissa tyhjillään olleissa rakennuksissa, kuten toimistoissa, kylpylöissä ja uimahalleissa.

Etätöistä työpaikoilleen palaavia työntekijöitä voi siis työpaikkojen vesipisteillä odottaa ikävä terveysriski, jos vettä ei ole juoksutettu pitkään aikaan.

– Se riski on tottakai olemassa. Mutta kuinka suuri se on, niin sitä ei voida tarkasti sanoa. Se riippuu ihan siitä, että onko siinä systeemissä alun perin ollut legionellaa, joka on sitten jäänyt kasvamaan. Emme tiedä, kuinka monissa järjestelmissä legionellaa Suomessa on, mutta kyllä sitä suomalaisissakin vesijärjestelmissä esiintyy, THL:n erikoistutkija Jaana Kusnetsov sanoo.

Legionellabakteerin määrä voi lisääntyä, kun veden lämpötila on 20-45 astetta.

– Saattaa olla niin, että veden seisoessa putkistossa lämmin vesi viilenee tai kylmä vesi lämpenee. Ja ylipäänsä kun vesi ei virtaa, niin puuttuu huuhteleva ja puhdistava vaikutus. Nämä kaikki voivat aiheuttaa sen, että legionellapitoisuudet suurenevat.

Kusnetsovin mukaan legionellojen torjumiseksi lämmin käyttövesi tulisi pyrkiä pitämään vähintään 55-60 asteen lämpötiloissa. Talousveden ja muunlaisen kylmän veden lämpötilan pitäisi olla alle 20 astetta legionellan kasvumahdollisuuksien heikentämiseksi.

Vesiputkistojen korkea ikä ja huono kunto lisäävät riskiä legionellan lisääntymisestä.

– Mutta ihan uudetkin vesijärjestelmät voivat olla legionellalla kontaminoituneita. Suosittelemme veden juoksuttamista kaikista vesipisteistä viikoittain, Kusnetsov lisää.

Jos vesijärjestelmiä on käytetty säännöllisesti noin kerran viikossa ja veden lämpötila on pidetty yli 50-55-asteisena, ei legionellapitoisuuksien kasvun riski ole Krusnetsovin mukaan suuri.

– Jos vesi on ollut käyttämättömänä ja lämpötilat on vedetty alas, niin vesijärjestelmiä pitäisi tavallista enemmän hoitaa ennen kuin tavallinen työntekijä menee niitä käyttämään. Joskus klooraamista tarvitaan käyttökatkojen jälkeen riittävän puhtauden saavuttamiseksi Sen tarvetta on jo nähty kausiluontoisesti toimivissa hotelleissa.

Legionelloosiin ei sairastu vettä juomalla, vaan bakteeri voi päästä keuhkoihin hengitysilman tai hengitysteihin joutuneen legionellapitoisen veden mukana.

– Eli silloin kun pesemme käsiä, otamme suihkun tai nykäisemme wc-pöntön, tulee näitä aerosoleja. Kun aerosoleja hengitetään, niin mahdollinen vedessä kasvanut bakteeri voi päästä keuhkoihin.

Kusnetsov kertoo, että legionellapitoisuus on yleensä vedessä suurimmillaan silloin, kun käyttämättömänä olleen putkiston vettä aletaan valuttaa.

– Hanoista veden juoksuttamista ei kannattaisi aloittaa tauon jälkeen isolla paineella. Se on hyvä yleisohje, että ensin vettä pitäisi valutella vähän varovaisemmin ja pienellä paineella, kunnes vesi lämpenee kuumaksi. Siinä voi ehkä itse parhaiten välttyä siltä, että vesiaerosoleista tulisi mahdollisesti eläviä legionelloja voimakkaasti ilmaan.

– Sitten kun vesi on tullut kuumaksi, niin sitä pitäisi valutella ainakin kahdesta kolmeen minuuttia. Kun päästään 55 asteen lämpötilaan, niin legionella kuolee yleensä minuuteissa. Myös kylmän veden puolella vettä pitäisi valuttaa ensin varoen.

Kusnetsovin mukaan legionellat pysähtyvät tarvittaessa mikrobeja poissuodattavaan hengityssuojaimeen.

Esimerkiksi uima- ja poreallasvesissä, jäähdytysvesijärjestelmissä ja sairaaloiden vesijärjestelmissä legionellabakteerien kasvua torjutaan klooraamalla turvallisuusohjeiden mukaan. Legionellabakteeria esiintyy myös pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä.

Legionellabakteerit voivat vesiaerosolien mukana sisäänhengitettynä aiheuttaa ihmiselle legionnelloosin, joka tunnetaan myös legioonalaistautina.

Legionnelloosi on kuumetauti, joka voi aiheuttaa sairastuneelle vakavan keuhkokuumeinfektion tai lievemmän flunssan kaltaisen kuumeen, jota kutsutaan Pontiac-kuumeeksi.

Legionellojen aiheuttamat joukkosairastumiset ovat tyypillisesti liittyneet esimerkiksi hotellien, sairaaloiden, ja risteilyalusten vesi- ja ilmastointijärjestelmiin.

Legionnelloosi on kuitenkin Suomessa harvinainen. THL:n mukaan esimerkiksi viime vuonna tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 44 tapausta, joiden taudinkuva sopi legionelloosiin.

Legionellabakteerit voivat aiheuttaa infektioita myös keuhkojen ulkopuolella. Vastustuskyvyltään erityisen heikoilla legionellat saattavat aiheuttaa vakavia tulehduksia verenkierrossa, suolistossa ja iholla.

Kaikki legionellabakteereille altistuneet eivät sairastu lainkaan. Bakteeri ei myöskään leviä ihmisestä toiseen.

Sairastumista ja vakavan taudin riskiä lisäävät korkea ikä, perussairaudet ja tupakointi.