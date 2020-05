Suomessa 50 uutta vahvistettua koronatartuntaa – katso tilanne eri kunnissa

Suomessa on nyt yhteensä 6 493 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

Uusia tartuntoja eiliseen verrattuna on 50. Eilen kerrottiin 44 uudesta tartunnasta.

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä niitä on nyt 2 419, Vantaalla 790 ja Espoossa 725. Turussa varmistettuja tartuntoja on 170, Tampereella 139, Järvenpäässä 111 ja Jyväskylässä 102.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat eilen, että koronavirusepidemia on jatkanut hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntarekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat olleet laskussa selvästi jo yli kuukauden ajan.

Koronaan menehtyneiden kokonaismäärä oli eilen 304. Tämän päivän luvun THL ilmoittaa myöhemmin.

Koronaviruksen ensimmäinen aalto alkaa varovaisesti katsoen olla tyyntymässä. Koronaviruspandemian on ennustettu vaimenevan kesällä, mutta toisen aallon odotetaan tulevan Suomeenkin mahdollisesti jo syksyllä.

Mitä Suomenkin lamaannuttaneen koronaviruspandemian ensimmäisestä aallosta opittiin? HUSin infektiolääkärin Asko Järvisen mukaan paljonkin.

Järvisen mukaan esimerkiksi viruksen tarttuvuudesta, taudista itsestään ja jälkioireista on saatu opettavaisia kokemuksia.