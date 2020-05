Poutainen päivä luvassa – viikonlopuksi lämpenee

Aamulla kaakossa ja Uudellamaalla sataa paikoin, muuten päivällä koko maassa pilvisyys vaihtelee ja on enimmäkseen poutaa.

Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista korostaen viileyden tuntua. Pilvisyys vaihtelee, ja jos hyvin vähäisiä sadekuuroja jossain tulee, niin todennäköisimmin Pohjanmaalla sisämaassa ja Lapissa.

Päivälämpötila on pari kolme astetta ajankohdan keskiarvoa alempi.

Pohjoisessa ero keskiarvoon on paikoin vähän isompikin.

Yöllä sää selkenee ja tuuli heikkenee, viimeiseksi etelässä ja kaakossa. Perjantai on poutainen ja laajalti aurinkoinen päivä. Päivälämpötila on yleisesti asteen pari tämänpäiväistä korkeampi.

Lauantaina pilvisyys vaihtelee ja on poutaa, kaikkein aurinkoisinta myös iltapäivällä on rannikolla ja Lapissa. Sää on etenkin maan keski- ja pohjoiosassa edelleen aiempaa lämpimämpää.

Perjantaina Euroopassa Britteinsaarilta liikkuu sateita Pohjois-Saksan tienoille ja Etelä-Norjaan. Lämmin ilma kattaa vielä mantereisen Länsi-Euroopan, kun taas Britteinsaarilla viilenee. Idässä on viileää, kaikkein viileintä ja kuurosateisinta on Pohjois-Turkista Mustanmeren koillispuolelle ja Moskovan seudulle.