Laura Rissanen ei ole koskettanut sairaalaan joutunutta miestään Panu Laturia yli 2 kuukauteen – nyt hänellä on yksi toive rajoituksista

Vihreiden ex-puoluesihteeri Panu Laturi on maannut sairaalassa yli viisi kuukautta Brysselissä tapahtuneen pahoinpitelyn jälkeen. Koronarajoitusten myötä vierailut sairaalaan ovat olleet kiellettyjä. Hänen vaimonsa toivoo nyt, että lähiomaisten vierailut sairaaloissa mahdollistettaisiin myös pandemian keskellä.

Helsinkiläinen kuntapoliitikko Laura Rissanen (kok) sai halata ja ottaa miestään Panu Laturia kädestä kiinni viimeksi yli kaksi kuukautta sitten.

– Pari kertaa on onnistunut sellainen, että ollaan viety hänelle tavaroita, esimerkiksi kirjoja ja makeisia, niin ollaan saatu vilkuttaa käytävän lasioven takaa. Mutta se ei ole mikään henkilökohtainen kohtaaminen, Rissanen kertoo.

– Se, että saa katsottua silmiin, se on paljon. Kyllä kaipaisin sitäkin, että saisi koskettaa.

Myös perheen 6- ja 8-vuotiaat pojat ovat joutuneet tottumaan outoon tilanteeseen. Keskustelut isän kanssa on käyty jo parin kuukauden ajan videoyhteyden kautta.

– He tietysti kokevat tämän tilanteen aika haastavana, mutta ollaan saatu sentään nähdä, että elossa on.

Vihreiden entinen puoluesihteeri Panu Laturi pahoinpideltiin Brysselissä joulukuussa.

Viime joulukuussa vihreiden ex-puoluesihteeri, nykyisin luovan toimiston N2 Commsin toimitusjohtajana vaikuttava Panu Laturi pahoinpideltiin ja ryöstettiin Brysselissä.

Laturi pahoinpideltiin niin pahaan kuntoon, että häntä on hoidettu Laakson sairaalassa Helsingissä yli viisi kuukautta. Kotiin pääsystä ei ole vielä tietoa.

– Kyllä hänen toipumisensa etenee, olen positiivisin mielin siitä. Hän on hyvällä osastolla, kaikki kiitos sinne HUS:n hoitohenkilöstölle, Rissanen kehuu.

Sairaalan arki neljän seinän sisällä on kuitenkin yksitoikkoista.

– Hän kaipaa sosiaalisia kontakteja. Kyllähän ne päivät ovat sairaalassa tosi pitkiä. Päivään kuuluu jokunen tunti kuntoutusta, mutta erityisesti viikonloput ovat tosi pitkiä.

Rissanen onkin huolissaan siitä, miten eristäytyminen vaikuttaa hänen miehensä henkiseen hyvinvointiin.

– Kyllä minulla on iso huoli siitä, kun pitkä sairaalahoitojakso on omiaan lisäämään masentuneisuutta. Olen huomannut, että se aina piristää miestäni, kun olemme siellä käyneet ja hän on ollut siitä tosi iloinen. Iso huoli on kuitenkin siitä, ettei tulisi mitään takapakkia.

Rissanen toivookin, että lähiomaisten vierailut sairaaloissa tehtäisiin mahdollisiksi.

– Toivon, että alettaisiin miettiä, miten lähiomaisten vierailuja olisi mahdollista toteuttaa. Tämä ei varmasti ole viimeinen pandemia ja kun vielä ei ole tietoa siitä, kauanko tämä tilanne kestää.

Laura Rissasen mukaan lähiomaisten vierailut sairaaloissa olisivat tärkeitä potilaiden kuntoutumisen kannalta.

Joissakin ikääntyneiden hoivakodeissa on lisätty vierailumahdollisuuksia lähiomaisille. Esimerkiksi helsinkiläinen asumispalvelukeskus Wilhelmiina hankki pihalleen kontin, jonka sisällä omaiset pääsevät tapaamaan asukkaita turvallisesti.

Rissanen ehdottaa sairaaloihin esimerkiksi vierailuhuoneita, joissa lähiomaiset pääsisivät tapaamaan rakkaitaan.

– En tarkoita, että vierailut pitäisi mahdollistaa kaikille, mutta olisi hyvä askel, jos lähiomaiset voisivat vierailla vaikka kerran viikossa.

– Ymmärrän, että nämä ovat varmaan viimeisiä rajoituksia, joita puretaan. Mutta se olisi varmasti monelle suuri helpotus, jos näitä rajoituksia voitaisiin asteittain purkaa.

Sitä odotellessa Rissanen elää päivän kerrallaan.

– Minulla on ihanan laaja ystäväpiiri tukena, siitä on paljon iloa.