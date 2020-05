Tässä keskiviikon koronakäänteet Suomessa ja maailmalla

Suomessa on nyt 6 443 vahvistettua koronavirustartuntaa, 304 henkeä on kuollut.

Suomessa oli keskiviikkoon alkuiltaan mennessä 6 443 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusien varmistettujen tartuntojen määrä kasvoi vuorokauden aikana 44 kappaleella.

Koronaan menehtyneiden määrä on 304, joka on 3 kuollutta enemmän kuin eilen. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on puolestaan laskenut viidellä potilaalla ja on nyt 20.

Mitä on opittu ensimmäisestä aallosta?

Koronaviruksen ensimmäinen aalto alkaa varovaisesti katsoen olla tyyntymässä. Koronaviruspandemian on ennustettu vaimenevan kesällä, mutta toisen aallon odotetaan tulevan Suomeenkin mahdollisesti jo syksyllä.

Mitä Suomenkin lamaannuttaneen koronaviruspandemian ensimmäisestä aallosta opittiin? HUSin infektiolääkärin Asko Järvisen mukaan paljonkin.

HUSin infektiolääkäri Asko Järvinen sanoo, että koronavirus vaikuttaa mm. veren hyytymiseen.

Järvisen mukaan esimerkiksi viruksen tarttuvuudesta, taudista itsestään ja jälkioireista on saatu opettavaisia kokemuksia.

Yli 70-vuotiaat saivat uudet ohjeet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriä kertoivat tiistaina uusista koronaohjeista, jotka koskivat yli 70-vuotiaita.

Ikäihmisiä kannustetaan nyt ulkoilemaan.

Keskiviikkona hallitus ja eri alojen asiantuntijat selvensivät, mitä ikääntyneiden uudet ohjeet yli 70-vuotiaille oikein tarkoittavat.

VR palaa lähes normaaliliikenteeseen

VR kertoo palaavansa lähes normaaliliikenteeseen 15. kesäkuuta.

Muutoksen myötä yhtiö liikennöi noin 85 prosenttia normaalista liikenteestään. Koronavirusepidemian vuoksi osuus on tällä hetkellä noin puolet.

Senaatintorille terassialue

Helsingin kaupunki suunnittelee aivan kaupungin sydämeen, Tuomiokirkon edustalle Senaatintorille suurta terassi- ja palvelualuetta kesäksi.

Asiasta kertoi pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessaan. Vapaavuoren mukaan terassi- ja palvelualue voidaan toteuttaa turvallisesti.

Senaatintorista haetaan Helsingin kesän keskuspaikkaa.

Senaatintorin terassi- ja palvelualue on edennyt selvitysvaiheeseen. Vapaavuori ei vielä kuitenkaan tarkentanut, kuinka suuri terassialueesta tulisi ja mitä kaikkia muita palveluita tulisi oheen.

Eduskunnassa koronatartunta

Eduskunnassa työskentelevällä henkilöllä on havaittu koronavirustartunta.

Sairastunut ei ole kansanedustaja, eikä hänen kauttaan altistuneiden joukossa ole kansanedustajia, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo. Yksityisyydensuojan vuoksi Rauhio ei tarkenna, missä tehtävässä henkilö työskentelee.

Eduskunnassa työskentelevä henkilö on sairastunut koronavirukseen.

Tartuntaketjun jäljittäminen on aloitettu, ja kyseisen henkilön kanssa työtä tehneet ovat poistuneet eduskunnasta etätöihin, kunnes varmistutaan siitä, ettei heillä ole tartuntaa. Heitä on kourallinen.

SM-liiga valmis erikoisjärjestelyihin

Jääkiekon SM-liigan tuleva kausi pyritään pelaamaan täydellä 60 ottelun runkosarjalla. SM-liiga on kuitenkin valmistautunut erikoisjärjestelyihin epävarman koronatilanteen seurauksena.

SM-liiga ilmoitti keskiviikkona, että se on valmis tarpeen mukaan tiivistämään kautta esimerkiksi pelaamalla lyhyemmät pudotuspelisarjat.

SM-liigassa pelattiin maaliskuussa yksi kierros ilman yleisöä – kierros, joka jäi kauden viimeiseksi. SM-liiga toivoo pystyvänsä pelaamaan syyskuussa alkavan kauden täysimääräisenä.

Liigaotteluissa otetaan lisäksi käyttöön ”erikoisjärjestelyjä yleisön, joukkueiden ja henkilökunnan liikkumisen osalta”.

Venäjällä jo yli 300 000 tartuntaa

Venäjällä vahvistettiin keskiviikkona 8 764 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä nousi jo yli 300 000:n ja on nyt 308 705.

Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin jo laskussa, sillä Venäjällä ylitettiin toukokuun alussa monena päivänä 10 000 uuden tartunnan päiväraja.