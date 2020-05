Vilpin mahdollisuus korkeakoulujen etävalintakokeissa otettiin huomioon ja siihen varauduttiin jo ennakkoon.

Google-hakukoneen tulokset antavat viitteitä siitä, että osa lääketieteellisen alan etävalintakokeen hakijoista olisi käyttänyt vastaamisen apuna Googlea.

Ilta-Sanomat uutisoi asiasta tiistaina.

Heti valintakokeen alettua hakukoneessa trendasivat muun muassa sanat kadmium, FSH ja TSH. Jokainen kyseisistä termeistä löytyi valintakoekysymyksistä.

Lääketieteellinen valintakoe on pääasiassa monivalintakoe, eli googlettaminen saattoi auttaa valitsemaan oikean vaihtoehdon.

Lääketieteellisten alojen valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Jukka Pelkonen kertoi IS:lle tiistaina, että piikit Google-hauissa ovat tiedossa. Varsinaista valvontaa pääsykokeissa ei Pelkosen mukaan suoritettu.

Opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifista sanoo, että vilpin mahdollisuus korkeakoulujen etävalintakokeissa otettiin huomioon ja siihen varauduttiin jo ennakkoon.

– Jotkut hakijoista yrittävät vilppiä, se ei ole meille yllätyksenä tullut. Mutta etäkokeessa eli valintakokeiden ensimmäisessä vaiheessa kokeen muodolla ja järjestelyillä on haettu keinoja, joilla sitä riskiä ja mahdollisuutta voidaan hallita.

– Kokeen järjestäjän vaikutusmahdollisuus ensimmäisessä vaiheessa on kokeen toteutus niin, että hyöty vilpistä on olematon tai mahdollisimman pieni. Siihen liittyy kysymysten muotoilu ja kysymysten tyyppi tai sitten osittain myös kokeen tekemisen aika tai rytmi. Sillä voidaan varmistaa sitä, että ylivoimaisesti paras keino pärjätä kokeessa on osata ne asiat itse.

Suomala sanoo, että tämän kevään valintakokeet suoritetaan loppuun jo tehdyillä suunnitelmilla ja etäkoejärjestelyillä.

– Lähipäivinä on jatkuva jono uusia valintakokeita, joten sellaisia muutoksia ei nyt ole tulossa, jotka suoraan liittyisivät esimerkiksi näihin googletteluhavaintoihin. Näillä mennään, ja varmistamme että kokonaisuus kaikkine vaiheineen toimii.

Tämän kevään etäkoeratkaisut jouduttiin ottamaan käyttöön nopealla aikataululla.

Suomalan mukaan valintakokeiden sähköistämiseen liittyvää pitkän aikavälin työtä jatketaan tämän kevään jälkeen, myös koronatilanteesta riippumatta.

– Varaudumme koeprosessin sähköistämiseen ja teemme kevään jälkeen myös ratkaisuja, jotka eivät ole sidoksissa tämän kevään akuutisti tehtyihin ratkaisuihin. Kun tämä kevät on saatu päätökseen, niin sitten katsotaan, että mitä opittavaa tästä keväästä tulee jatkoa ajatellen.

