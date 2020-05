Helsingissä Herttoniemessä eilen liikenne­onnettomuudessa kuollut pyöräilijä oli tunnettu kääntäjä Tarja Roinila.

Tiedon Tarja Roinilan kuolemasta vahvistaa Ilta-Sanomille Teos-kustantamon toimitusjohtaja Nina Paavolainen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Pyörällä liikkeellä ollut Roinila kuoli törmäyksessä rekan kanssa tiistaina iltapäivällä. Poliisin mukaan rekka kääntyi tilanteessa.

Roinila sai vuonna 2010 kirjallisuuden valtionpalkinnon itävaltalaisen Thomas Bernhardin romaanien Hakkuu ja Haaskio suomennoksista.

Roinilan vuosikymmeniä tuntenut Paavolainen kehuu Roinilaa ainutlaatuiseksi.

– Hän oli sukupolvensa lahjakkaimpia suomentajia. Hänellä oli hirveän laaja kielivarasto. Hän käänsi espanjasta, ranskasta ja saksasta. Hän oli myös erittäin tarkka lukija. Melodian, rytmin ja kielen taju oli aivan poikkeuksellinen.

Paavolaisen mukaan maailma on menettänyt poikkeuksellisen kääntäjän.

– Tuntuu, että menetystä ei pystytä paikkaamaan. Kyllä hän ison aukon nyt jättää.

Vuonna 1964 syntynyt Roinila oli Paavolaisen pitkäaikainen ystävä.

– Tutustuimme yliopistolla 80-luvulla ja siitä lähtien olemme olleet hyviä ystäviä. Tunsin hänet oikein hyvin kaikki nämä vuodet ja hän oli rakas ystävä.

– On epäuskoinen olo, kun tällaista tapahtuu, se tulee pommina. On vaikeaa uskoa, että näin on käynyt, Paavolainen sanoo.