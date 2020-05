Korkeakoulujen valintamenettelyä koskevia kanteluita on tehty kaikkiaan 38. Arkistokuva.

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut 38 kantelua, jotka koskevat korkeakoulujen valintamenettelyä.

Eduskunnan oikeusasiamies selvittää korkeakoulujen toimintaa poikkeusoloissa.

Esittelijäneuvos Mikko Sarja Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta kertoo, että kanteluita korkeakoulujen toiminnasta poikkeusoloissa on tehty keskiviikkoon mennessä yhteensä 45.

Suurin osa oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista koskee yliopistojen opiskelijavalintaa.

Koronaepidemian vuoksi useissa korkeakouluissa on lisätty todistusvalinnan osuutta, normaaleja valintakokeita on peruttu ja sähköisessä valintakokeessa on ollut ongelmia ainakin Itä-Suomen yliopistossa.

Sarja mukaan korkeakoulujen valintamenettelyä koskevia kanteluita on tehty kaikkiaan 38.

– Nämä 38 kantelua koskevat pelkästään opiskelijoiden valinta-asiaa.

Opiskelijavalinnasta tehdyt kantelut koskevat Sarjan mukaan erityisesti kauppatieteen, lääketieteen, psykologian ja kasvatustieteen aloja.

Kanteluista suurin osa liittyy siihen, että koronatilanteen poikkeusoloissa fyysisiä valintakokeita on peruttu ja todistusvalinnan osuutta on lisätty normaalista.

– Näissä kanteluissa on kritisoitu erityisesti sitä, että todistusvalinnan osuutta on tietyillä alueilla lisätty siitä, mitä se olisi ollut ennen poikkeusoloja. Eli ylioppilastodistuksella pääsee suoraan sisään enemmän, kuin mitä oli ennalta ilmoitettu.

– Jos ylioppilastodistus antaa hakijalle sen verran huonot pisteet, ettei sisään pääse todistuksen kautta, niin hakijat ovat satsanneet valintakokeeseen käyttämällä siihen mahdollisesti hyvin paljon aikaa. Osallistumalla valmennuskursseille ja kenties jättäytymällä pois työelämästä. He kokevat, että todistusvalinnan lisääntyminen merkittävästi on väärin.

Muita kanteluissa toistuvasti mainittuja asioita ovat muun muassa etävalintakokeiden valvonta ja tekniset kysymykset sekä valintakokeiden muutoksista tiedottaminen.

– Kanteluissa tuodaan esille sähköisten etävalintakokeiden valvontaa, eli että voiko siinä harrastaa vilppiä. Vaikka esivalintakoe ei takaa lopullista valintaa vaan valinnan kakkosvaiheeseen, niin siitä on huolta, että jos joku pääsee vilpillä kakkosvaiheeseen, niin hän vie paikan vilpittömältä pyrkijältä.

– Lisäksi kanteluissa mainitaan tekniset kysymykset, eli että pelaavatko yhteydet ja onko laitteita ihmisillä käytössä.

Oikeusasiamies on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä muun muassa yliopistojen opiskelijavalintaperusteiden muuttamisesta sekä etänä suoritettavien sähköisten valintakokeiden valvonnasta ja teknisestä hoidosta.

– Olemme pyytäneet ministeriötä hankkimaan selvitykset yliopistoilta ja antamaan niiden pohjalta oman lausuntonsa 5.6.2020 mennessä. Selvityksiä ei ole vielä saatu.

Oikeusasiamies selvittää esimerkiksi sitä, miten valintakriteereiden muutoksiin on päädytty ja miten muutokset suhtautuvat hakijoiden yhdenvertaisuuteen, eli tasapuoliseen kohteluun.

