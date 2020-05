Suomessa on nyt 6 443 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on eiliseen verrattuna 44.

Eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa uusia tartuntoja on 17. Helsingin kokonaistartuntamäärä on nyt 2 404. Toiseksi eniten uusia tartuntoja on Vantaalla, jossa tartuntamäärä kasvoi kymmenellä 777 tartuntaan.