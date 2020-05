Suomen tunnetuin seksitutkija erotettiin perustamastaan seksologisesta yhdistyksestä

Osmo Kontula on varsin tunnettu suomalaisten seksielämän tutkija.

Tutkimusprofessori Osmo Kontula haastoi Suomen seksologisen seuran oikeuteen.

Helsingin käräjäoikeuden julkisista asiakirjoista selviää, että Suomen tunnetuin seksitutkija Osmo Kontula on erotettu perustamastaan Suomen seksologisesta seurasta.

Kontula on riitauttanut erottamisensa. Hän on nostanut Helsingin käräjäoikeudessa huhtikuussa kanteen, jossa hän vaatii yhdistyksen hallituksen erottamispäätöksen mitätöimistä.

– Kyseessä on yksityisasia, jota en halua mitenkään käsiteltävän julkisuudessa, Kontula sanoi IS:lle keskiviikkona.

– Kyse on teknisestä menettelytapavirheestä, jonka sisällössä ei ole mitään julkisuutta kiinnostavaa.

Asiakirjoista ilmenee, että Kontula on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä joulukuussa 2019. Perusteena on ollut yhdistyslain kohta, jonka nojalla jäsen voidaan erottaa, jos hän on ”menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä”.

Kontula kiistää käräjäoikeuteen jättämässään kanteessa kaikki erottamisperusteet.

”Osmo Kontula ei ole erehdyttänyt ketään, hän ei ole levittänyt (yhdistykselle) vahingollisia tietoja, eikä hän ole vaarantanut tietosuojaa,” todetaan Kontulan lakimiehen yhdistykselle lähettämässä kirjeessä.

Kontula katsoo, ettei hän ole rikkonut myöskään yhdistyksen sääntöjä tai eettisiä ohjeita.

IS tavoitti Suomen seksologinen seura ry:n varapuheenjohtajan Veera Uusoksan. Hän ei kommentoinut Kontulan erottamisen syitä. Käräjäoikeuteen jätetystä kanteesta hän kertoi kuulevansa ensimmäistä kertaa IS:n toimittajalta.

Osmo Kontula on Suomen seksologisen seuran perustajajäsen, pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja. Hänet tunnetaan suomalaisten seksielämää luotaavista tutkimuksistaan.