Imatralla pahoinpidelty nuori päässyt sairaalasta – poliisi saanut selville paljon olennaisia asioita tapahtumien kulusta

Imatran tapauksessa epäiltyjä on nyt kolme ja rikosnimikkeenä on törkeä pahoinpitely.

Kyse on nyt siitä, miten nuorten elämä sujuu jatkossa tämän jälkeen, jutun tutkinnanjohtaja Jarno Saarinen kertoo Ilta-Sanomille.

Imatran Vuoksenniskan taajamassa pahoinpideltiin maanantaina iltapäivällä alle 15-vuotias poika. Teon julmuutta lisäsi se, että pahoinpitely kuvattiin.

Alakouluikäinen pahoinpideltiin Vuoksenniskan koulun pihalla kello 16.20 jälkeen. Paikalla oli paljon ihmisiä.

Ilta-Sanomat kysyi poliisilta, miten tutkinta on edennyt.

Onko poikia jo puhutettu ja miten he ovat reagoineet?

– Alustavia puhutuksia on tehty. Kyseessä on monia toimijoita eli poliisi ei ole ensisijainen toimija, vaan tärkeintä ovat nyt lastensuojelulliset toimet. Kyse on siis siitä, miten nuorten jatkoelämä sujuu tämän jälkeen, jutun tutkinnanjohtaja, komisario Jarno Saarinen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että epäiltyjä on nyt kolme ja rikosnimikkeenä on törkeä pahoinpitely.

– Muitakin rikosnimikkeitä voi tulla vielä tutkinnan edetessä, hän sanoo.

Onko tapahtumien kulku videota edeltävältä ajalta selvinnyt? Mistä tuo videolla nähty lähti alun perin liikkeelle?

– Poliisi selvittää kaikki rikosepäilyyn liittyvät asiat. Tämän asian selvittely on vielä hieman kesken, mutta rikostutkinnassa on selvinnyt hyvin paljon oleellista tapahtumien kulusta. Varsinaiset epäiltyjen puhuttamiset ovat vielä edessä, hän sanoo.

Mikä on pahoinpidellyn pojan vointi?

– Rikoksen uhri on päässyt kotiin sairaalasta maanantain ja tiistain välisenä yönä, Saarinen sanoo.

Aikooko poliisi tutkia jotenkin uhkauksia, jotka ovat kohdistuneet epäiltyihin tai heidän vanhempiinsa?

– Poliisi on tietoinen näistä asioista. Kyseessä voivat olla asianomistaja­rikokset ja niissä voivat olla epäiltyinä myös aikuiset. Näiden juttujen tutkinta tulee todennäköisesti poliisin eri ryhmän selvitettäväksi kuin tämän tutkinnassa olevan pahoinpitelyn, Saarinen kertoo.