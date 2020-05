Kylmä jakso on päättymässä perjantaina

Viileä pohjoinen ilmavirtaus jatkuu.

Sadekuuroja tulee edelleen monin paikoin, myös ukkonen voi jyrähtää.

Iltapäivällä sadekuuroja tulee eniten Uudenmaan tienoilta Perämerelle ulottuvalla alueella. Myös muuten aurinkoisemmassa lännessä tulee jokunen iltapäiväkuuro. Idässä sää pilvistyy lähestyvän sateen edellä. Lapissa mahdolliset vesi- tai lumikuurot jäävät hyvin vähäisiksi.

Lämpötilat kertovat vuodenaikaan nähden viileästä säästä. Sadekuurot alentavat päivälämpötiloja paikallisesti vielä entisestään.

Niin ikään pohjoisen lämpöolot ovat alakanttiin. Yöpakkasta on selvimmin Koillismaalla ja Lapissa.

Yöllä maan etelä- ja keskiosassa tuulee pohjoisesta ja idässä sataa vettä, myös lumisade on mahdollinen. Torstai on vielä pohjoistuulinen. Pilvisyys vaihtelee mutta enimmäkseen on poutaa. Päivälämpötilat ovat laajalti vähän keskiviikkoisia korkeampia.

Perjantai on poutapäivä ja aiempia päiviä aurinkoisempi ja samalla etenkin sisämaassa myös lämpimämpi.

Torstaina läntisessä Euroopassa on poutaa, aurinkoista ja lämmintä. Epävakainen ja viileä sää sen sijaan ulottuu Suomesta Ukrainan tienoille ja sieltä edelleen Etelä-Italian ja Kreikan seudulle.