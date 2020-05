Miltä kasvosuojaimen käyttäminen tuntuu? Herättääkö se huomiota? IS testasi.

Koronavirus on tuonut kasvomaskit ja hengityssuojaimet näkyväksi osaksi katukuvaa ainakin Helsingissä. Esimerkiksi Rautatientorin metroaseman liukuportaissa tulee vastaan useita ihmisiä, jotka ovat peittäneet suunsa ja nenänsä tarkasti.

Yllä olevalla videolla kierretään julkisia paikkoja ja totutellaan kasvomaskin käyttämiseen.

Liikun ensimmäistä kertaa kaupungilla kasvosuojain naamallani. Pakkaus kertakäyttösuojaimia on hankittu apteekista koronakriisin aikana, varmuuden vuoksi.

Olen kerrannut ennen lähtöäni yhden tärkeän ohjeen mielessäni. Maskia tulee käsitellä vain puhtain käsin. Sitä ei saa kosketella turhaan.

Myönnän, että ohjeen noudattaminen voi olla haaste. Saan nimittäin ajoittain kuulla kotona siitä, että sormistani jää rasvaisia jälkiä esimerkiksi laseihin. Kiinnitän siksi huomion käsiini. Ei saa räpeltää.

Kaupungilla huomaan nopeasti, että odotan heti ensi hetkistä lähtien tuijotuksia. En ole ainakaan tietoisesti ajatellut, että olettaisin kenenkään reagoivat mitenkään erityisesti. Huomaan joka tapauksessa hämmästeleväni sitä, että hieno kasvosuojaimeni ei tunnu kiinnostavan ketään – ehkä kaipaan jonkinlaista hyväksyntää.

Ihmiset tyytyvät kuitenkin korkeintaan vilkaisemaan. Ilmeisesti kasvomaski ei ole niin poikkeuksellinen asia, kuin olen ehkä ajatellut. Saattaa myös olla, että muut eivät yksinkertaisesti halua minun huomaavan, että he huomaavat.

Metrovaunuun astuessani en hetkeen edes muista, että kasvoillani on suojain. Eräs ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluva nainen katselee minua kuitenkin sen verran tarkasti, että muistan asian. Samalla tiedostan sen, että otsani on hiessä. Uloshengitys tuntuu ohjautuvan suojaimen yläosasta silmille ja otsalle.

Oman hengitykseni tiedostaminen alkaa yhtäkkiä ärsyttää. Tämä on varmasti sellainen tuntemus, joka menee kuitenkin ohi, kun kasvojen suojaamiseen tottuu.

Metrossa turvavälin pitäminen on haastavaa. Kasvosuojain toi turvallisuuden tunnetta.

Matkustan metrolla Espoon Martinkylään ja takaisin. Sitten suuntaan jälleen päärautatieasemalle. Liukuportaiden yläpäässä huomaan eräällä naisella hevoskuvioisen kasvomaskin. Tästä on pakko kysyä.

Ulla Salin kertoo tilanneensa kasvomaskin verkosta. Se kerää ajoittain katseita.

– Juuri äsken kun tulin liukuportaita ylös, niin sain vanhemmilta ihmisiltä hiukan pahansuopia katseita. Ehkä maski tekee myös sen, että ihmiset väistävät. Tämä saatetaan nähdä niin, että minulla olisi tartunta. Ei niin, että haluaisin itse suojautua.

Ulla Salinin kasvomaski on koristeltu hevosten kuvilla.

On selvää, että Salin kiinnittää huomiota omaan ja muiden turvallisuuteen.

– Olen opettanut kahdelle koirallenikin käskyn: ”Turvaväli!” Käskyn kuullessaan kummatkin menevät metrin päähän minusta.

Salin näkee maskin käyttämisen vastuun kantamisena.

Tapaan rautatieasemalla myös toisen kuviollisessa kasvomaskissa kulkevan kansalaisen. Marika Hölttä on valmistanut itselleen useita erilaisia kangasmaskeja eri asukokonaisuuksien kanssa käytettäviksi.

Farkkuasuja varten on farkkumaski ja kukkakuvioisia asuja varten kukkamaski. Tänään on kukkamaskipäivä.

Marika Hölttä on valmistanut useita erilaisia kankaisia kasvomaskeja.

Hölttä matkustaa opintojensa vuoksi usein Lappeenrannan ja Helsingin välillä, joten turvavälin pitäminen on ajoittain haastavaa.

– Katseita tulee, mutta ne ovat lähinnä sellaista, että vähän vain katsotaan. Ja tämä minun maskinihan on niin fabulous (satumainen), että siksi sitä katsotaan, Hölttä toteaa nauraen.

– Koen maskin käyttämisen kansalaisvelvollisuudeksi. Tämä estää omaa levittämistä. Eihän sitä voi tietää, jos itsellä on oireeton tartunta.

Jatkan matkaani seuraavaksi autolla ja huomaan, että suojain alkaa jälleen ärsyttää. Ratin takana on kuuma ja otsa tuntuu jälleen nihkeältä. Liikennevaloissa huomaan ihmisten katsovan. Se on sinällään ymmärrettävää, sillä kyydissäni ei ole matkustajia, mutta suojain on silti tiukasti kasvoilla.

Haluan saada tuntuman siihen, miltä suojaimen käyttäminen auton sisällä tuntuu. Jos kyydissä olisi matkustajia, en pystyisi pitämään kunnon turvaväliä. Silloin maski olisi järkevä ratkaisu.

Totean, että ajan paljon mieluummin ilman kasvosuojainta.

Ruokakauppa on seuraava tärkeä kohteeni. Viikin Prismassa bongaan heti useita kasvomaskeja. Kukaan ei tunnu kiinnittävän niihin tai omaani mitään huomiota. Kaupassa turvavälien pitäminen on haastavaa, joten maskit eivät tunnu ilmeisesti ihmisistä kovinkaan erikoisilta.

Kaupassa asiointi osoittautui aiempaa huolettomammaksi kasvosuojaimessa. Suojain ei herättänyt huomiota.

Juttelen lyhyesti parin kasvonsa suojanneen asiakkaan kanssa. He vahvistavat huomioni. Kaupan sisällä arvioivia tai hämmentyneitä katseita ei juuri näe.

Jouni Suominen on pukenut kasvoilleen mustan kangasmaskin. Hän kertoo myös myyvänsä maskeja yrityksensä kautta. Suominen havahtui suojaamaan kasvonsa vierailtuaan korona-ajan Saksassa.

– Siellä melkein kaikki käyttivät maskeja ruokakaupassa ja julkisessa liikenteessä, ja myöhemmin ne tulivat myös pakollisiksi. Saksassa turvaetäisyyksiä pidettiin hyvin ja maskeja käytettiin. Täällä tuntui, että ihmiset tulivat lähemmäs, eikä maskeja käytetty.

– En koe, että maskiin kiinnitetään huomiota. Itse kiinnitän huomiota siihen, että ihmiset eivät käytä maskeja. Mielestäni olisi hyvä, että niitä käytettäisiin.

Jouni Suominen alkoi käyttää kasvomaskia vierailtuaan Saksassa.

Tällä hetkellä markkinoilla liikkuu useita erilaisia kasvosuojaimia. Kuva on Viikin Prisman hyllypäädystä.

Tilavassa kaupassa hengitys kulkee kuitukankaan läpi mukavasti, eikä oloni tunnu mitenkään erikoiselta. Kokemus on loppujen lopuksi erittäin myönteinen. Liikkuminen on huolettomampaa kuin ilman suojainta.

Iltapäivällä päätän vielä testata kasvosuojainta lenkkipolulla. Olen huomannut, että ruuhkaisina aikoina turvavälit rikkoutuvat yllättävän helposti, sillä kapeilla hiekkateillä risteilee paljon ulkoilijoita. Haluan myös tunnustella, miltä hengittäminen suojaimen läpi tuntuu fyysisessä rasituksessa.

Pyöräilen noin tunnin verran ja huomaan, että etenkin hidastaessani tartun miltei vaistomaisesti kankaaseen ja yritän haukata happea. Näin ei tietenkään pitäisi toimia.

Lenkillä suojaimen koskettamista oli vaikea välttää.

Pyöräillessä kuitukankaan alle muodostuu kosteutta hiestä ja hengityksestä, mutta samaan aikaan tuuli puskee lämpimän ilman pois otsalta. Siinä mielessä olo ei ole niin tukala kuin voisi kuvitella.

Yhteenvetona voin todeta, että kasvojen suojaaminen ei ole aina mukavaa, mutta ohut kuitukangas tuo yllättävän rennon olon. Hikoilu saattaa ajoittain ärsyttää, mutta toisaalta turvallista omaa tilaa on monessa paikassa jopa enemmän kuin ilman suojainta.

Ehkä ihmiset kunnioittavat tilaa antamalla sitä, että huolehdin suojaimella sekä itsestäni että muista. Tai sitten he pelkäävät, että minulla on koronavirustartunta.

Auton rattiin ja lenkille en kasvosuojainta mielelläni ottaisi, mutta julkisessa liikenteessä ja ruokakaupassa suojain tuo merkittävällä tavalla turvallisuuden tunnetta ja samalla hyvän mielen siitä, että ottaa muut huomioon.