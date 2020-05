Kun muu Suomi vaipuu yöhön, on Utsjoella alkamassa maaginen aika – katso Tarjan upea kuva

Poikkeuksellinen lumitilanne loi Lappiin tilanteen, jossa voi nauttia samaan aikaan hiihtosäistä ja valkeista öistä.

Lapissa on saatu vielä toukokuussakin nauttia paikoitellen upeista hiihtokeleistä. Lumitilanne pohjoisessa Suomessa on vuodenaikaan nähden runsas, ja paikoin lunta on edelleen jopa lähes metrin verran.

Samaan aikaan kevät tekee väistämättä tuloaan ainakin lisääntyvän valon puolesta.

Viime perjantaina Suomen pohjoisimmissa osissa alkoi yötön yö, jonka aikana aurinko ei laske kauan horisontin taakse peräti kahteen kuukauteen. Viikonloppuna yötön yö alkoi myös laajemmin Utsjoen kunnassa.

Samanaikaiset yöttömät yöt ja valkeat hanget synnyttävätkin pohjoisessa tällä hetkellä maagisen yhdistelmän.

Utsjoella asuva valokuvausta harrastava opettaja Tarja Länsman nappasi Utsjoen ja Karigasniemen puolivälillä Nuvvuksessa upean keskiyön kuvan tunturiladun mökin ikkunan läpi.

– Olin viikonloppua siellä viettämässä vapaapäiviä kun yöttömät yöt alkoivat. Kuva on otettu puolenyön aikaan. Aurinko käväisi siinä horisontin alapuolella, mutta kovin pimeää ei tullut, Länsman kertoo.

Hänen mukaansa kevät on runsaslumisuudessaan tänä vuonna hyvinkin poikkeuksellinen, sillä moni toukokuu on jäänyt mieleen sellaisena, jossa tähän aikaan vuodesta saattaa jopa olla jo puissa hieman vihreää.

– Lumi tekee näistä öistä entistä valoisampia. Mökissä ei ollut pimennysverhoja, joten joku panta siinä on pakko laittaa silmien eteen, jotta saa nukutuksi.

– Yöt ovat tähän aikaan niin upeita, kun linnut ovat soitimella ja kevään ääniä alkaa kuulua. Ja kun yöllä on vielä pakkasta niin hanget ovat sen verran kovia että viikonloppunakin sai kävellä tunturin rinnettä ylös.

Miehensä töiden vuoksi puoli vuotta Utsjoella asuva Merita Mäenpää nappasi kuvan Utsjoelta sunnuntaina noin puoli kymmeneltä illalla.

– Aurinko laskee seuraavan kerran täällä 27.7, Mäenpää kirjoittaa Instagramissa julkaisemansa kuvan saatesanoissa.

Alkuvuodesta kaamosaikaan perheen muutettua pohjoiseen Mäenpää kertoo tarvinneensa hieman tavallista enemmän unta.

– Ei ollut kuin päivällä se tunti valoisaa. Nyt ei puoli 11 aikaan illallakaan edes tajua välillä kuinka myöhä onkin.

– Sekin vaikuttaa, että lunta on vielä niin paljon. Onhan tämä valoisuus nyt aivan ihanaa, ja antaa virtaa heti.

Vielä viime viikonloppuna perheen isä lähti vanhimman pojan kanssa kelkalla tunturiin pilkille.

– Ei olisi viime vuonna onnistunut. Tässä vähitellen nyt seuraamme kun Tenojoki sulaa, sillä asumme ihan joen varrella.