Raaka väkivallanteko on järkyttänyt imatralaisia.

Myös paikalliset nuoret pitävät tapausta tyrmistyttävänä.

Tavallisena tiistai-iltapäivänä Vuoksenniskan taajamassa Imatralla sijaitsevan Vuoksenniskan koulukeskuksen ympäristö olisi varmasti eläväisempi, mutta koronavirusepidemian aikana kaikki on hiljaisempaa.

Koulun ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevan ulkoliikuntapaikan kuntotelineillä ei näy ketään, eikä pienen skeittiparkin luona kuulu lautojen kolinaa.

Päivää aiemmin siellä oli paljon nuoria. Tällä hetkellä poliisi epäilee kolmea alle 15-vuotiasta paikalla tapahtuneesta pahoinpitelystä. Pahoinpitely kuvattiin useille videoille, jotka ovat levinneet kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Väkivallan uhri joutui sairaalahoitoon.

Epäilty pahoinpitely tapahtui Vuoksenniskan koulukeskuksen tuntumassa sijaitsevalla ulkoliikuntapaikalla.

Päiväkodista lastaan hakemaan tullut Linda Heikkeri kertoo olleensa tapahtuma-aikaan kauempana koulun pihamaalla. Pahoinpitelystä kuultuaan hän ymmärsi kauhukseen, mitä varten ambulanssi ja poliisi tulivat maanantaina paikalle.

Linda Heikkeri oli epäillyn pahoinpitelyn tapahtuma-aikaan lähistöllä ja kuuli nuorten ääniä.

– Yllätyin kun kuulin siitä. Näimme autot toisen vanhemman kanssa ja mietimme, mitä on tapahtunut.

Heikkeri kertoo kuulleensa paikalta nuorten ääniä, mutta äänet eivät silloin kuulostaneet kiusaamiselta tai tappelulta. Hän ja toinen vanhempi pohtivat, oliko käynnissä kenties jokin peli tai leikki.

Pahoinpitely tuntuu Heikkeristä erityisen järkyttävältä siksi, että se tapahtui kotipaikkakunnalla. Jos pahoinpitely olisi tapahtunut esimerkiksi Lappeenrannassa, ei Heikkeri olisi välttämättä edes avannut tapauksesta kertovaa uutista.

Hän pohtii, kuka lopulta soitti ambulanssin ja poliisit paikalle ja kuinka pahasti pahoinpitelyssä mahtoi käydä.

– Ja kuka sitä on ilennyt kuvata ja miksi tuollaista ylipäätään tehdään. Toivottavasti nuoret viimeistään poliisin puhuttelussa heräävät ja ymmärtävät, että ei tuossa ollut yhtään mitään järkeä.

16-vuotias Aatu Jääskeläinen ja 15-vuotias Juho Riissanen ovat yhtä mieltä siitä, että epäilty pahoinpitely ja sen kuvaaminen olivat yksiselitteisesti väärin.

Koulun ympäristö on nuorison suosiossa varsinkin, kun ulkona alkaa olla jo lämmintä. 15-vuotiaat Juho Riissanen ja 16-vuotias Aatu Jääskeläinen ovat lähdössä jatkamaan matkaa mopolla ja kevytmoottoripyörällä. He ovat olleet kolmannen kaverin kanssa pelaamassa frisbeegolfia. Aivan pahoinpitelypaikan lähistöllä on poikien mukaan erittäin hyvä, 27-väyläinen kenttä.

Pojat kertovat kuulleensa tapauksesta ja nähneensä siitä kuvattuja videoita. Vaikka poliisi on kehottanut julkisesti kansalaisia olemaan jakamatta videoita, niiltä ei ole voinut välttyä sosiaalisessa mediassa, he kertovat.

– Onhan se aika sairasta, kun niin nuoret tuommoisia tekevät. Toinen oli yksin ja kolme käy päälle hyökkäämään. Ei se ollut hyvää katsottavaa, Riissanen toteaa.

– Ja sitten kun yksi makasi vielä maassa ja muut potkivat. Eikä kukaan tullut estämään tilannetta, Jääskeläinen jatkaa.

Videon kuvaamisesta ja nettiin jakamisesta kolmella pojalla on ytimekäs mielipide: se on väärin ja kiusaamista.

– Siinä ei ole mitään ideaa. Juttu vaan leviää ja kasvaa. Sitten siitä keksitään lisää juttuja, he sanovat.

75-vuotias Osmo Mäki ja 70-vuotias Pentti Varis muistuttavat, että kaikkia tapauksen yksityiskohtia ei tiedetä julkisuudessa. –Siksi ei kannata puhua mitä sattuu, Varis sanoo.

Imatran keskustassa Koskenpartaalla auringosta nauttivat 70-vuotias Pentti Varis ja 75-vuotias Osmo Mäki ovat hekin kuulleet pahoinpitelystä. Se saa heidät muistelemaan omaa nuoruuttaan.

– Mikä lie idea tuossa iskenyt päähän. Kyllähän mekin nuorina kähistiin esimerkiksi koulussa ja tanssipaikoilla, mutta jotkut pelisäännöt pitäisi olla tappelussakin. Jos lenti pitkälleen, niin annettiin nousta ylös, Varis sanoo.

– Ei niitä sääntöjä kukaan ollut kirjoittanut, mutta pienemmän päälle ei menty. Ja sellainen mielikuva minulla on, että jos maahan kaaduttiin, niin ei siinä enää potkittu tai lyöty, hän jatkaa.

Jäätetöllä Imatran keskustassa käynyt Arja Huhtanen kuuli pahoinpitelystä uutisista. Hän kertoo järkyttyneensä.–Se tuntui ihan kauhealta, oli siinä ollut kuka vaan. Käydään tuolla lailla yhden kimppuun ja potkitaan puolutuskyvytöntä päähän.

– Potkittu ei koskaan minun nuoruudessani. Välillä ärsytettiin toista, mutta kähinöiden jälkeen oltiin taas kavereita, Mäki täydentää.

Miehet ihmettelevät videoiden kuvaamista suuresti. Varis kertoo huomanneensa sen olevan todellinen nykyajan vitsaus.

– Se on ihmeellistä. Imatralla sattui vakava onnettomuus moottoripyöräkisassa, niin siinäkin piti ensiksi estää kuvaamista. Aikuisia ihmisiä kuvaamassa ja sitten videota levitetään.