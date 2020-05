Tapio Sadeojan kolumni: Marinin hallituksen kovin testi alkaa

Kun yhteiskunnan avaaminen alkaa, Sanna Marinin hybridistrategian on onnistuttava, kirjoittaa Tapio Sadeoja kolumnissaan.

Ensi viikon sunnuntai on toivoa täynnä ympäri Suomea. Seuraavana päivänä, kuin alkavan kesän merkiksi, ravintolat aukeavat ja joukkoa muita koronarajoituksia höllennetään. Voi jopa hetken tuntua, että elämä olisi palaamassa totuttuihin uomiin.

Samalla alkaa kuitenkin Sanna Marinin hallituksen kovin testi tähän mennessä. Kun yhteiskunnan avaaminen alkaa, Marinin ns. hybridistrategian on onnistuttava: virus on saatava kuriin.

Kuten Nobel-palkittu Bengt Holmström sanoi Yleisradion haastattelussa: rajoitusten purkaminen tai kulutuksen elvyttäminen julkisilla varoilla on turhaa, jos ihmiset eivät uskalla käydä töissä, kaupoissa ja ravintoloissa. Juuri pelko tekee hänen mukaansa viruksesta niin vaikean vastustajan.

Tarpeesta avata yhteiskunta on tuskin kukaan eri mieltä, mutta miten se käytännössä tapahtuu, on vielä epäselvää. Viime perjantain tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin selkeästi irrottautui THL:n linjauksista, joiden voi katsoa perustuneen laumasuoja-ajatteluun, ja ilmoitti, ettei virus saa levitä Suomessa. Monien asiantuntijoiden mukaan Suomella on siihen edellytykset, mutta päästäänkö siihen hallituksen strategialla, jää nähtäväksi.

Selvää on, että hallituksen suunnitelman kivijaloissa on huolestuttavia ongelmia: testaaminen ei vieläkään toimi niin kuin pitäisi, eikä altistuneiden jäljittäjiä ole tarpeeksi – etenkään, jos tartunnat lähtevät nousuun rajoitusten purkamisen myötä. Jostain syystä yksityisten toimijoiden kapasiteettia ei vieläkään ole otettu täysimääräisesti käyttöön jäljittämisessä.

Kaiken lisäksi THL:ssä valmistelussa oleva, jäljittämisessä kriittisen tärkeä mobiilisovellus valmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan aikaisintaan kesän lopussa. Jos testaaminen ja jäljittäminen eivät toimi, koko hallituksen strategia romahtaa.

Yhteiskunnan avaamiseen liittyy oleellisena osana erittäin monessa maassa kasvomaskin käyttöpakko tai suositus sen käytöstä. Suomessa tilanne on ollut lievästi sanottuna sekava, mutta syykin vihdoin selvisi: joillekin pikkupolitikointi on tärkeämpää kuin kansakunnan terveys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi viikonvaihteessa Ylen Marja Sannikan haastattelussa, että kasvomaskeista on hyötyä. Tervahaudan mukaan Suomessa kysymys on ”politisoitunut ja asiaan liittyy näkökulmia, jotka eivät ole vain tieteelliseltä ja tietopohjalta ratkaistavia”. Käytännössä Tervahauta tuli paljastaneeksi, että hallituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä kiireellisenä tilaama ”tieteellinen” selvitys kasvomaskien hyödyistä ja haitoista on pelkkää poliittista teatteria kansalle.

Mikrobiologian erikoislääkäri Olli Vapalahti sanoi eilen Ilta-Sanomissa, että epidemia näyttäisi olevan tältä erää hiipumassa. Pari päivää aikaisemmin THL:n Tervahauta oli samoilla linjoilla todeten, että tauti kannattaisi nyt tukahduttaa, koska se todennäköisesti tapahtuu joka tapauksessa.

Jos näin tosiaan käy rajoitusten purkamisesta huolimatta, hallitus saa lisäaikaa muuttaa strategiansa lihaksi. Mutta jos testaaminen, jäljittäminen ja eristäminen eivät toimi, eikä kasvomaskeista ole saatu aikaan järjellistä suositusta, virus pääsee enemmin tai myöhemmin uudelleen hallitsemattomasti valloilleen. Se merkitsee rajoitusten tiukentumista ja pelon palaamista kuluttajien keskuuteen: kun teho-osastot alkavat täyttyä, kaupat ja ravintolat tyhjenevät.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.